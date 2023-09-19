Зеленський у США відвідав українських воїнів: потужні фото

Володимир Зеленський 18 вересня прибув до США. Відразу з аеропорту український лідер вирушив до воїнів, які перебувають на реабілітації у Штатах.

Президент побував у клініці Staten Island University Hospital. Там на лікуванні та реабілітації перебувають українські воїни.

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Під час візиту Зеленський оглянув кімнату реабілітації героїв. Там встановили спеціальне обладнання. Воно допомагає відновити фізичні можливості захисників, які отримали поранення.

Український лідер поспілкувався з воїнами й нагородив їх орденами "За мужність" III ступеня.

Дякую вам за те, що продовжуєте боротися за нашу державу, боронити її кордони. Також дякую лікарям і всім тим, хто підтримує українських солдатів із самого початку повномасштабної війни. Ми будемо на всіх вас чекати, ви нам потрібні – кожен боєць України – для того, щоб перемогти ворога,

– наголосив Зеленський.

Він подякував героям за службу й побажав одужання, перемоги та повернення додому.

Зеленський зустрівся з героями / Фото з телеграм-каналу українського лідера

Візит Зеленського у США – що відомо

Володимир Зеленський та Олена Зеленська прибули до США 18 вересня. У Вашингтоні в українського лідера запланована низка важливих подій. Зокрема, Генеральна Асамблея ООН та Саміт цілей сталого розвитку. Також Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом та польським лідером Анджеєм Дудою.