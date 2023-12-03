Ми отримали не всю зброю, яку хотіли, але я не можу сильно скаржитися, – Зеленський
3 грудня 2023, 09:37Читать новость на русском
Україна отримала від партнерів не всю зброю, яку хотіла. Однак, президент наголосив, що не може дуже сильно скаржитися на це.
В інтерв'ю AP Володимир Зеленський зазначив, що не може сильно скаржитися на недостатню кількість зброї від партнерів. Підкреслив, що не можна втратити ту, яка є зараз, передає 24 Канал.
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Допомогу, яку нам дають, не маємо права втратити
Ми отримали не всю зброю, яку хотіли, я не можу бути задоволений, але я також не можу дуже сильно скаржитися,
– наголосив глава держави.
Український лідер зауважив, що допомогу, яку нам дають, ми не маємо права втратити.
Що може переломити хід війни
- Президент зазначив, що хоче, аби Україна наростила власне виробництво зброї й не залежала в цьому плані від зовнішніх чинників.
- Зеленський зауважив, що сподівається на отримання від західних партнерів ліцензій на виробництво й ремонт техніки.
- "Україна виділяє значну частину свого бюджету на виробництво зброї, включно з безпілотниками. Той рівень виробництва, який є на цей час, є недостатнім, аби переламати хід війни з Росією, яка має значні ресурси", – сказав Зеленський.
- Український лідер розповів, що розраховує отримати від Заходу кредити та ліцензії.
- Також підкреслив, що не можна дозволяти обходити санкції для створення зброї Росії, яка використовує частини, отримані з усього світу.