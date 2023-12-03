Ми отримали не всю зброю, яку хотіли, але я не можу сильно скаржитися, – Зеленський

Україна отримала від партнерів не всю зброю, яку хотіла. Однак, президент наголосив, що не може дуже сильно скаржитися на це.

В інтерв'ю AP Володимир Зеленський зазначив, що не може сильно скаржитися на недостатню кількість зброї від партнерів. Підкреслив, що не можна втратити ту, яка є зараз, передає 24 Канал.

До речі Чи тисне Захід щодо переговорів з Росією: Зеленський відверто відповів

Допомогу, яку нам дають, не маємо права втратити

Ми отримали не всю зброю, яку хотіли, я не можу бути задоволений, але я також не можу дуже сильно скаржитися,

– наголосив глава держави.

Український лідер зауважив, що допомогу, яку нам дають, ми не маємо права втратити.

Що може переломити хід війни