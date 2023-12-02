Чи тисне Захід щодо переговорів з Росією: Зеленський відверто відповів

Володимир Зеленський розповів, чи відчуває тиск Заходу щодо переговорів України з Росією. Український зауважив, що якісь голоси завжди лунають.

Володимир Зеленський заявив, що тиску наразі не відчуває. Звичайно, якісь голоси лунають. Відповідь України буде у тому випадку, якщо ці голоси посиляться.

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Я поки що не відчуваю. Якісь голоси завжди лунають. Якщо буде посилення цих голосів, будуть відповідні реакції наші. Поки що я не можу про це сказати,

– наголосив Зеленський.

Президент назвав головний страх Росії

Український лідер також розкрив головний страх Росії. Україна робить все можливе, аби збільшити власне виробництво зброї. Наразі українська сторона активно працює над тим, щоб отримати ліцензії від іноземних партнерів.

Сама думка про це викликає у Росії істерику. Окупанти дуже бояться, що Україна буде незламною ще й у плані зброї. Якщо ми зможемо виготовляти достатню кількість зброї для поля бою, загарбникам стане дуже важко. Росіяни дуже цього бояться.

Український лідер наголосив, що Україні наразі не потрібні "подарунки", Україні потрібні ліцензії на виробництво зброї.