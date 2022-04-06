Через війну десяткам країн загрожує голод, – Зеленський виступив перед парламентом Ірландії

Володимир Зеленський 6 квітня звернувся до ірландських парламентарів. Він розповів їм про те, що російська армія чинить в Україні.

Голод – зброя Росії

Президент наголосив, що цієї ночі російські ракети знову вдарили по території України. Про це повідомляє 24 канал.

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Знищувати все, що забезпечує життя українців, стало фірмовим почерком росіян. Вони стріляють у нафтобази, об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

Вони послідовно знищують місця зберігання палива, розподільчі центри продуктів, звичайну аграрну техніку та мінують поля. Мінують все, що залишають. Росія заблокувала наші порти разом з тими суднами, які вже були завантажені аграрною продукцією на експорт,

– розповів Зеленський.

Кремль робить це, бо розглядає голод як свою зброю. Адже без українського експорту десяткам країн Африки та Азії загрожує саме голод, а не просто дефіцит. Зривати посівну кампанію в Україні – це свідомо провокувати продовольчу кризу. Наслідками цього стануть:

політична нестабільність,

спалахи насильства у суспільстві,

потік біженців.

Росія немислимо знущається з Маріуполя

Також президент розповів ірландським колегам про те, як Росія використовує голод у Маріуполі. Поки був сніг, люди могли його розтопити й отримати воду, зараз нема вже й цього. Крім того, Кремль продовжує бомбардування міста. Там не залишилися жодної уцілілої будівлі.

Зеленський наголосив, що люди навіть не мають змоги поховати своїх рідних. Все місто вкрите трупами – вони на вулицях, під завалами будинків, скрізь. Ніхто не знає, скільки саме маріупольців вбили росіяни. Однак рашисти намагалися зробити таке ж саме з Черніговом, Харковом, Охтиркою, Сумами й іншими містами.

Важливо Росіяни привезли у Маріуполь крематорії, щоб приховати результати масових вбивств

Глава держави навів парламентарям низку фактів про звірства росіян. Він зазначив, що у них складно повірити, але це правда.

Що російські військові зробили в Україні:

розстрілювали людей на дорогах, коли ті намагалися врятуватися;

зробили так, що люди мусили малювати карти дворів з позначками місць, де поховали своїх рідних;

за 42 дні вбили щонайменше 167 дітей;

зруйнували або пошкодили 927 освітніх закладів, 285 лікарень, 73 автомобілі швидкої допомоги

на українських шляхах залишились сотні розстріляних машин, тіла вбитих навіть не прибирали з доріг.

У 21 столітті російські політики розглядають свою державу як колоніальну імперію, яка нібито має право підкорювати сусідні народи і знищувати будь-яку основу для їхнього самостійного життя. Знищувати все, що робить нас українцями,

– сказав президент.

Я вже не можу слухати про нерішучість у питаннях санкцій проти Росії, – Зеленський

Після всього, що пережила Україна, президент не може слухати про нерішучість деяких країн щодо необхідності запровадити проти Росії санкції. Світ вже все знає про злочини російської армії, а Україні досі доводиться переконувати європейські компанії піти з російського ринку, а країни – відмовитися від російської нафти.

Глава держави подякував Ірландії

Зеленський подякував Ірландії за підтримку України: "Хоча ви нейтральна країна, ви не залишилися нейтральними до горя і страждань, які Росія принесла українцям".

Росія залишила без дому вже 10 мільйонів наших громадян. Президент подякував ірландцям за те, що прийняли частину українців.

Я закликаю вас проявити ще більше лідерства у нашій антивоєнній коаліції, переконувати партнерів до жорсткіших санкцій проти Росії. Треба обривати потік грошей, який російський бюджет отримує за нафту і витрачає саме на ракети та бомби,

– наголосив політик.

Зеленський переконаний, що разом світу вдасться повернути мир та стабільність. Він також запросив Ірландію взяти участь у відбудові України, зокрема Херсонської області.

Після виступу ірландські політики аплодували українському президенту стоячи.

Дивіться відео з виступу Зеленського перед парламентом Ірландії: