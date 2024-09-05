Зеленський у п'ятницю відвідає Німеччину, де зустрінеться з Шольцом, – ЗМІ

Володимир Зеленський 6 вересня планує приїхати з візитом до Німеччини. Там український очільник має зустрітися з канцлером Олафом Шольцом.

Про це повідомив речник німецького уряду. Цього ж дня у Німеччині також відбувається зустріч у форматі "Рамштайн".

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Якою буде зустріч Зеленського і Шольца

Речник німецького уряду повідомив, що канцлер Олаф Шольц зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю в другій половині дня у Франкфурті-на-Майні. Інші подробиці зустрічі не розголошуються.

У французькому агентстві AFP також наголосили, що перемовини пройдуть у форматі "віч-на-віч".

Цікаво що американська військова база "Рамштайн", яка розташована поблизу Франкфурта-на-Майні, стане місцем проведення майбутньої зустрічі Контактної групи з питань України.

До слова, німецькі ЗМІ також писали, що Володимир Зеленський особисто відвідає зустріч у форматі "Рамштайн". Український президент має намір звернутися до західних союзників із проханням про продовження постачання зброї, зокрема ракет великої дальності та систем ППО, а також донести до міністрів оборони всю серйозність воєнної ситуації в Україні.