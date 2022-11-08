Але не "під ковдрою": Зеленський закликав росіян до жорстких протестів проти Кремля

Російські військові щодня сотнями гинуть у війні проти України. Володимир Зеленський переконаний, що єдиний для них вихід це зупинити: або протести у Москві, або масова здача у полон.

Під час вечірнього звернення 7 листопада Володимир Зеленський закликав росіян до протестів. Про це повідомляє 24 канал.

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Кремль бреше про втрати навіть своїм військовим

За словами президента, деякі з російських військових з Приморського краю поскаржилися губернатору свого регіону, Олегу Кожем'яко, на колосальні втрати у війні проти України. У відповідь він передбачувано збрехав, що втрати "далеко не такі".

Від Владивостока до Павлівки Донецької області понад 9 тисяч кілометрів. Але він упевнений, що втрати "не такі". Губернатору, напевно, звідти краще видно, як і скільки відправляють на забій військових із його регіону. Або йому просто наказали брехати. З Москви наказали,

– сказав Зеленський.

Він зауважив, що навряд тіла більшості з цих убитих привезуть назад до умовного Владивостока. І черговий губернатор Кожем'яко вийде та почне "пояснювати", чому не всі доїхали назад.

Зупинити брехню та терор Кремля можна протестами

Зеленський звернувся до росіян і нагадав, що врятуватися від смерті у війні проти України можна протестами у Москві.

Врятуватися від цього можна не скаргами якимось там ганчіркам, а своєю думкою. І не в телеграмі, а публічним. Чи не скаргами, а жорстким протестом. Не десь там під ковдрою, а на вулицях. І проти тих, хто у Москві. Ну чи здачею в український полон. Так також можна вижити,

– заявив він.

Також є ще один спосіб вижити – здаватись в український полон одразу, як опинились на фронті.

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