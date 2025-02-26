Після візиту до США Зеленський планує зустрітися з європейськими лідерами в Лондоні
- Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з європейськими лідерами в Лондоні після можливого візиту до США.
- Поїздка Зеленського до Вашингтона ще не підтверджена, але він націлений обговорити з США невідкладну допомогу для України.
Президент Володимир Зеленський заявив, що планує зустрітися з лідерами країн Європи в Лондоні. Ця зустріч може відбутися після візиту глави держави до Сполучених Штатів.
Однак, Зеленський не озвучив, з ким саме побачиться у Британії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зустріч президента з журналістами, яку транслює "Суспільне Новини".
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Коли Зеленський зустрінеться з іноземними лідерами
Зазначимо, що наразі поїздка українського президента до Вашингтона ще остаточно не підтверджена.
Після візиту до Сполучених Штатів, якщо я поїду, я планую в Лондон. І одразу після цього ми з європейцями зустрічаємось у Кіра Стармера,
– каже Зеленський.
Додамо, він спростував, що летітиме у Сполучені Штати в п'ятницю, 28 лютого. Однак, українська та американська сторони працюють над тим, щоб прийняти Зеленського у Вашингтоні.
Глава держави зазначив, що дуже хоче здійснити візит до США. А також заявив, що для нього важливо почути від Сполучених Штатів про допомогу для України, що вона буде "не потім, а зараз" і не "буде зупинена".