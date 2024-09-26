Зеленський зустрівся із Байденом у Білому домі: що відомо про розмову президентів

Джо Байден 26 вересня прийняв Володимира Зеленського у Білому домі. Президент США пообіцяв прискорити фінансування України до кінця своєї каденції.

Про це Володимир Зеленський і Джо Байден розповіли під час заяв для преси. Водночас президент України показав своєму американському колезі План перемоги нашої держави у війні.

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Якою була розмова Зеленського і Байдена

Володимир Зеленський під час візиту до Білого дому обговорив з Джо Байденом напрацьований План перемоги України у війні проти Росії. Тепер обидві сторони готуються до узгодження деталей, щоб посилити цей план та скоординувати позиції.

Наші команди будуть працювати разом, щоб забезпечити реалізацію наших подальших кроків,

– наголосив український лідер.

Своєю чергою, Джо Баден підкреслив, що План перемоги буде саме тією темою, яку обидві сторони будуть обговорювати. А саме те, як Україна може переважити в цьому конфлікті.

Президент США наголосив в цьому контексті на двох головних пунктах. Першим, на думку американського глави, є посилення українських позицій на та в майбутніх перемовинах.

"Тому я радий сьогодні оголосити новий пакет допомоги на 2,4 мільярда доларів США. Я також доручив Пентагону зібрати всі кошти, що залишились для допомоги до кінця мого президентського терміну 20 січня 2025 року", – пояснив Байден.

Другим аспектом, за словами американського глави, є допомога Україні у дальшій перспективі, зокрема, на шляху до НАТО і ЄС, та в продовженні впровадження реформ, щоб боротися з корупцією і зміцнювати демократію.

Байден зауважив, що партнери мають бути певні, що в України є ефективні можливості протистояти майбутній російські агресії.

Ці два елементи критично важливі, щоб завершити цю війну. Дозвольте мені сказати чітко: Росія не переможе у війні, Україна переможе і ми будемо стояти з вами на кожному вашому кроці,

– констатував президент США.

Володимир Зеленський висловив вдячність Президенту США Джо Байдену за незмінну підтримку у прийнятті рішень, спрямованих на захист України та її громадян.

Під час дискусії Зеленський наголосив на важливості 26 двосторонніх угод у сфері безпеки, які Україна уклала з міжнародними партнерами відповідно до Декларації безпеки G7. Він наголосив на важливості угоди про безпеку зі Сполученими Штатами, запевнивши, що Київ відданий її повній імплементації.