Зеленський на полях саміту НАТО зустрівся з Макроном і Мелоні

Володимир Зеленський на полях саміту НАТО зустрівся з лідерами ще двох європейських країн. Мовиться про президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністерку Італії Джорджією Мелоні.

У Вашингтоні на саміті НАТО політики обговорили ключові військові потреби України у боротьбі проти російської агресії.

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Якою була зустріч Зеленського і Макрона

Український президент розповів, що разом із Президентом Франції Еммануелем Макроном він обговорив виконання рішень Саміту миру, а також підготовку наступного оборонного пакета, безпекову співпрацю та навчання наших військових.

Дякую президенту Еммануелю Макрону та французькому народу за принципову й неослабну підтримку,

– написав Зеленський.



Зеленський поговорив з Макроном на саміті НАТО / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Що обговорив президент України з прем'єркою Італії

Окрім того, Зеленський зазначив, що у Вашингтоні він провів зустріч із Головою Ради міністрів Італії Джорджією Мелоні.

"Поінформував про ситуацію на фронті та російський повітряний терор проти українських міст. Обговорили ключові потреби України, зокрема протиповітряну оборону", – підкреслив український голова.

Зеленський також мав зустріч з Мелоні на саміті НАТО / Відео з акаунту Володимира Зеленського у соцмережі Х

Президент також подякував Мелоні за те, що обороноздатність і відбудова України визначені пріоритетними питаннями італійського головування в G7 у 2024 році.

Також Володимир Зеленський вручив Джорджії Мелоні орден Свободи за вагомий особистий внесок у зміцнення співробітництва між Україною та Італією, підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.