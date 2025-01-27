Володимир Зеленський зустрівся з Емманюелем Макроном

У понеділок, 27 січня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис глави держави.

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Зеленський прокоментував зустріч з Макроном

Володимир Зеленський зазначив, що обговорив з Емманюелем Макроном подальшу підтримку України. За словами президента, окрему увагу політики приділили безпековій співпраці й можливим форматам гарантій безпеки для України та всієї Європи.

Розраховуємо на підтримку Франції в переговорному процесі для вступу в ЄС,

– наголосив Зеленський.

Глава держави також висловив подяку Франції за постійну та незмінну підтримку України на шляху до справедливого й тривалого миру.

Зеленський зустрівся з Макроном: дивіться відео

До слова, раніше Еммануель Макрон анонсував план "мобілізації" більшої кількості молодих добровольців, яких спрямують на підтримку збройних сил країни. У своєму зверненні президент Франції також визнав, що не варто очікувати швидкого закінчення війни в Україні.