Володимир Зеленський зустрівся з Емманюелем Макроном
- Володимир Зеленський обговорив з Емманюелем Макроном подальшу підтримку України та безпекову співпрацю.
- Зеленський висловив подяку Франції за підтримку та зазначив, що розраховує на допомогу в переговорному процесі для вступу в ЄС.
У понеділок, 27 січня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис глави держави.
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Зеленський прокоментував зустріч з Макроном
Володимир Зеленський зазначив, що обговорив з Емманюелем Макроном подальшу підтримку України. За словами президента, окрему увагу політики приділили безпековій співпраці й можливим форматам гарантій безпеки для України та всієї Європи.
Розраховуємо на підтримку Франції в переговорному процесі для вступу в ЄС,
– наголосив Зеленський.
Глава держави також висловив подяку Франції за постійну та незмінну підтримку України на шляху до справедливого й тривалого миру.
Зеленський зустрівся з Макроном: дивіться відео
До слова, раніше Еммануель Макрон анонсував план "мобілізації" більшої кількості молодих добровольців, яких спрямують на підтримку збройних сил країни. У своєму зверненні президент Франції також визнав, що не варто очікувати швидкого закінчення війни в Україні.