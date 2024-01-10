Майбутнє у НАТО й 200 мільйонів євро підтримки: головні заяви Зеленського та Науседи у Литві
10 січня 2024, 14:07Читать новость на русском
Володимир Зеленський 10 січня прибув до Вільнюса. Там український лідер зустрівся з президентом країни Гітанасом Науседою. Згодом президенти вийшли на пресконференцію.
Під час зустрічі Зеленський та Науседа обговорили низку важливих питань. Головні тези з пресконференції президентів – у матеріалі 24 Каналу.
Зверніть увагу Зеленський приїхав у Вільнюс і розповів про подальші плани
Що сказав Науседа
- Російський режим упродовж років демонструє безжальність та кровожерливість в Україні. Він жорстоко вбиває людей, руйнує міста, націлює ракети на дитячі садочки, лікарні. Усе це для того, щоб задовольнити свої імперські амбіції та знищити українців. Однак Україна – не сама у боротьбі зі злом.
- Литва продовжує підтримувати українців усіма можливими засобами. Зокрема, політичними та економічними. Разом – до перемоги.
- Під час Ради національної оборони Литви схвалили пакет довгострокової військової допомоги для України. Мовиться про 200 мільйонів євро.
- У січні Литва знову відправить в Україну боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому – бронетранспортери. Також Литва продовжить тренувати українських воїнів.
- Литва та Україна тісно співпрацюють у військовій сфері. Загалом європейську оборонну потужність варто прискорити. Вона має реагувати на безпекову ситуацію.
- Литва формує коаліцію з розмінування України.
- Україна стане членом НАТО. І тут питання не "якщо", а "коли". Литва продовжить підтримувати Україну на цьому шляху.
- Українці на шляху до ЄС провели реформи, які вражають.
- Литва вдячна Україні за її готовність захищати усю Європу.
Пресконференція Зеленського та Науседи: дивіться відео
Головні заяви Зеленського
- Україна з допомогою союзників зможе відстояти незалежність та захистити державність. На жаль, не пощастило мати неадекватного сусіда, який приносить нещастя та поневолення. Однак ні Україна, ні Литва не стануть заручниками географії. Росія не зруйнує державність.
- За час війни вже довели, що Росію можна зупинити та відкинути. Завдання зараз – довести, що з рук Росії можна вирвати справедливий мир та безпеку для народів.
- 2024 рік багато у чому стане вирішальним для України, для Литви, для вільного світу. Абсолютно все, чого Україна прагне для себе, працюватиме заради безпеки та незалежності кожного народу, якому загрожує Росія.
- Україна дуже цінує підтримку, яку їй надає Литва.
- Чим ближче кордон з Росією, тим більша впевненість, що Україна має бути у НАТО.