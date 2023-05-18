Схиляли до мирних переговорів: Зеленський зустрівся зі спецпредставником Китаю, – Bloomberg

Володимир Зеленський 17 травня провів зустріч зі спецпредставником Китаю у справах Євразії Лі Хуеєм. Відомо, що Китай знову наполягав на переговорах з Росією.

Під час розмови Лі Хуей заявив, що від кризи немає панацеї". За його словами, припинення війни вимагатиме від усіх сторін зміцнення довіри та створення умов для припинення вогню та мирних переговорів.

Дивіться також Вашингтон не ревнуватиме: чи вплине Китай на вступ України в НАТО

Лі також сказав, що Китай допоможе Україні "у межах своїх можливостей". У повідомленні не сказано, що говорив на зустрічі Зеленський.

Зустріч спецпредставника уряду КНР з Кулебою

Ані китайська, ані українська сторона наразі не підтвердила їхньої зустрічі.

Натомість раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переговорив зі спецпредставником уряду КНР Лі Хуеєм у межах його візиту до України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба детально поінформував спецпредставника уряду КНР щодо принципів відновлення стійкого та справедливого миру на основі поваги до суверенітету та територіальної цілісності України,

– зазначила у МЗС України.

Він наголосив, що Україна не сприймає жодних пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту.

Зауважимо, що спецпредставник Китаю Лі Хуей має відвідати Україну, Польщу, Францію, Німеччину та Росію, щоб обговорити можливість врегулювання російської повномасштабної військової агресії проти України.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Китай намагається дотримуватися нейтралітету щодо війни Росії проти України. Раніше у МЗС закликали не лише уникати пропаганди, а й "уникати виникнення конфліктів між державами". І це при тому, що "конфлікт", а насправді кровожерлива війна Росії проти України триває роками.

Також у МЗС закликали іноземні посольства та міжнародні організації у Пекіні не використовувати зовнішні стіни своїх будівель "для політичної пропаганди", маючи на увазі, ймовірно, знаки, що демонструють підтримку України.