Це війна проти європейських цінностей, – Зеленський звернувся до італійців

Володимир Зеленський записав відеозвернення до громадян Італії. Він подякував їм за те, що виходять на площі й підтримують Україну.

Ми з вами дуже схожі, – Зеленський

Президент зазначив, що українці проживають страшну війну. Європа такої не бачила з часів Другої світової. Звернення глави держави показали на площі, де зібрався мітинг на підтримку України.

Зеленський наголосив, що українці схожі з італійцями. Адже ми однаково цінуємо свободу та рівність, а також хочемо жити.

Ми однаково хочемо найкращого для наших дітей та родин. Але зараз ми живемо з вами не однаково. Зараз коли триває війна, в якій загинули 79 дітей. Ми з вами у принципово різних умовах. Ви можете бути впевненні, що вас чекає довге майбутнє. А те, що є у нас, може бути останнім,

– сказав президент.

Саме так сталося у 79 родин. Вони втратили найцінніше, але змушені воювати за майбутнє, яке для них вже закінчилося. Тепер їхні діти залишилися лише на фотографіях.

Це війна проти цінностей

Президент зазначив, що все, що може світ зробити зараз – вплинути на те, аби кількість загиблих дітей не збільшувалася. Жити в деяких містах України зараз дуже складно, адже російська авіація бомбардує навіть церкви, тому спокою немає ніде. Окупанти обстрілюють площі – такі самі, як і в Італії, де зараз зібрався мітинг.

"Площа у Харкові – найбільша в Європі. Від вашої вона відрізняється лише тим, що зруйнована", – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Європа допомагає не лише Україні, а й собі. Адже російська війна не лише проти українців, вона – проти цінностей, які нас об'єднують, проти вміння жити, а не вбивати.

Ви відчуваєте, чому ми з ними різні. Ми живемо, а вони вбивають. Ми – це 79 життів, а вони – 79 смертей,

– зазначив політик.

Президент відповів італійцям, як вони можуть допомогти Україні – тиснути на свою владу. Санкції проти Росії мають бути ще сильнішими й зачепити кожного терориста, який прийшов вбивати українців.

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