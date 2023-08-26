Справжня міцність є лише у тих держав, які уміють захищати власне небо: звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський опублікував традиційне звернення до українців. Одна з тем, яку він озвучив, – авіакатастрофа з нашими пілотами. До вашої уваги основні тези зі звернення.

Глава держави почав з того, що впродовж 30 років в останню суботу серпня професійне свято відзначають співробітники та співробітниці української авіації. Як військової, так і цивільної.

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Акцентував на важливості захисту неба

Пілоти, інженери. Всі, хто в авіагалузі, авіавиробництві, авіатранспорті. Всі, хто робить Україну однією з міцних країн. Бо справжня міцність є лише у тих держав, які уміють захищати власне небо, шанують власну авіацію,

– підкреслив він.

Звернення Зеленського від 26 серпня: дивіться відео

За словами глави держави, цьогоріч Україна має зробити все необхідне, щоб у небі з'явилися F-16. Їхня поява стане новим рівнем української військової авіації. А ще вони наблизять повернення цивільної авіації в українське небо. А все тому, що F-16 наблизять перемогу та дадуть нашій державі більше безпеки, додав президент.

Президент зауважив, що є з чим привітати представників авіації у цей день. Також є за що їм подякувати. І він підкреслив, що вдячний сам, а також вдячні всі українці. Водночас він зазначив, що сьогодні "тільки таких слів недостатньо".

Володимир Зеленський зазначив, що 25 серпня у небі над Україною сталася катастрофа. Загинули відразу троє льотчиків. Серед них був Андрій Пільщиков з позивним "Джус". Президент зазначив, що він був українським офіцером і одним із тих, "хто дуже допомагав нашій державі".

Триває розслідування того, що сталося. Деталі говорити зарано. Будуть зʼясовані всі обставини. Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо України. Вічна памʼять!

– додав глава держави.

До декларації "Групи семи" долучилося понад 20 країн

Президент також звернув увагу на інші важливі моменти останнього дня. Він подякував нашим захисникам. Тим, хто бореться з ворогом у районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки, та й загалом на Бахмутському напрямку. А також тим, хто на Андріївському напрямку, Мар'їнці, Мелітопольському напрямку, зокрема, Роботиному.

Володимир Зеленський також зазначив, що понад 20 держав уже приєдналися до декларації "Групи семи", яка стосується гарантій безпеки для України. За його словами, "наша команда працює далі". Якщо рахувати з "Сімкою", то вже майже 30 країн і далі їх буде лише більше.

Також президент зазначив, що стартували переговори з Канадою щодо двостороннього документа про безпекові гарантії. Раніше аналогічні переговори розпочали зі США та Великою Британією.

"Це дасть Україні значно більше можливостей. Дякую кожному й кожній, хто працює заради цього!" – зазначив президент.

Наостанок президент звернув увагу на емоції. За його словами, "не варто давати емоціям взяти гору". Він закликав українців дбати один про одного, встигати дякувати тим, хто обороняє нашу державу та допомагає їй. Президент підкреслив, що ми захищаємо Україну та рухаємося вперед, наближаючи перемогу.