росія веде проти Європи відверту війну, – Володимир Зеленський звернувся до українців

Український лідер ввечері 25 липня традиційно підбив підсумки доби і розповів про події дня, що минає. Володимир Зеленський розповів і про зустріч з президентом Гватемали, і про чергові газові погрози Європі з боку росії.

За словами українського президента, навіть попри поступку щодо турбіни для "Північного потоку" росія не збирається відновлювати постачання газу європейським країнам, як вона зобов'язана за контрактами.

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Все це робиться росією спеціально, щоб європейцям було максимально складно підготуватися до зими.

І це відверта газова війна, яку росія веде проти об'єднаної Європи, – саме так це потрібно сприймати. І їм байдуже, що буде з людьми, як вони страждатимуть – від голоду через блокування портів чи від зимових холодів та бідності... Чи від окупації. Це просто різні форми терору,

– наголосив Зеленський.

І тому, на думку Зеленського, потрібно бити у відповідь. Не думати, як повернути якусь турбіну, а посилювати санкції. Робити все, щоб обмежити російські доходи не тільки від газу й нафти, а й взагалі від будь-якого експорту, який іще залишається.

"Газовий шантаж Європи, який щомісяця лише посилюється, потрібен державі-терористу для того, щоб погіршити життя для кожного європейця. І це насправді можна розглядати як стимул, щоб восьмий санкційний пакет ЄС був значно вагомішим, ніж нещодавно затверджений сьомий", – додав український лідер.

Безвіз з Гватемалою

Володимир Зеленський розповів, що 25 липня відбувся візит до Києва президента Гватемали – перший за всі роки нашої незалежності. Українська дипломатія поступово відкриває для нашого суспільства нові магістральні напрямки:

Центральну та Південну Америку,

Африку,

країни арабського світу,

Південної та Південно-Східної Азії.

На жаль, уваги до цих макрорегіонів було замало. І це відчувається, коли потрібно акумулювати підтримку для України, зокрема на міжнародних майданчиках.

Я вдячний Гватемалі й пану президенту Джамматтеі, з яким сьогодні провів переговори, за принципове й послідовне засудження російської агресії та участь у захисті міжнародного правопорядку,

– зазначив Зеленський.

Президент Гватемали на Київщині / Фото Київська ОВА

Кадрові зміни в армії

Сьогодні президент України ухвалив важливі кадрові рішення. Зокрема, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов буде очолювати й Комітет з питань розвідки при президентові України. А новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України призначений бойовий генерал Віктор Хоренко.

Тим часом генерал Григорій Галаган переводиться на інший напрямок і з метою оновлення Служби безпеки України призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

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І окремо Зеленський подякувати нашим десантно-штурмовим військам, Січеславській бригаді, які "приземлили" 2 російських військових літаки й один гвинтокрил – трохи більше ніж за одну добу.

Маємо зробити все, щоб поширити такий досвід "приземлення" на всі російські авіаційні та ракетні вироби в нашому небі,

– підсумував Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за 25 липня: дивіться відео