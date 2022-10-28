Вже скоро Росії може знадобиться нова хвиля мобілізації, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський ввечері 28 жовтня записав традиційне звернення до українців. Він розповів про ситуацію на фронті та досягнення на міжнародній арені.

Глава держави відреагував на заяви російського керівництва про нібито завершення "часткової мобілізації" й відсутність потреби у призові більшої кількості людей. Зеленський зазначив, що ситуація на фронті говорить про інше.

Оскільки Росія практично зовсім не підготувала мобілізованих до війни, то вже зовсім скоро державі-агресорці може знадобитися нова хвиля відправи людей у зону бойових дій.

Ми до цього готуємося. Готуємося, що російське керівництво шукатиме будь-які нові можливості, щоб продовжувати війну. Зокрема, й завдяки своїм спільникам в Ірані,

– заявив Зеленський.

Звернення Зеленського до українців за 28 жовтня: відео