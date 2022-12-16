Терористам потрібна така масовість ракетних нальотів: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський ввечері 16 грудня традиційно звернувся до українців. Президент підбив підсумки доби, яка минула не без обстрілів окупантів.

Першою та ключовою темою у його зверненні став черговий масований обстріл з боку ворога.

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Ціль ворога – цивільні об'єкти

Зеленський подякував нашим бійцям Повітряних сил, зенітникам, розвідникам і всім іншим, хто захищає і хто допомагає захищати українське небо. Сьогоднішній результат – 60 ракет збито. 16 грудня відзначилися всі повітряні командування.

Понад 40 ракет терористів були знищені саме в небі центральних районів країни та поблизу Києва. Але, на жаль, є влучання. Терористам потрібна така масовість ракетних нальотів, щоб хоча б частина їхніх "іздєлій" досягала цілей. Всі їхні мішені сьогодні – цивільні, і це переважно енергетика та об'єкти теплопостачання,

– констатував Зеленський.

Президент припустив, що внаслідок цієї війни сенс слова "терор" для більшості людей світу буде асоціюватися передусім з такими божевільними діями Росії.

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Український лідер не оминув увагою і трагедію і своєму рідному місті. 16 грудня окупанти ракетами вдарили по Кривому Рогу. Зеленський повідомив, що там весь день тривав розбір завалів житлового будинку, в який влучила одна з російських ракет.

"У переліку загиблих на цей час – троє. Мої співчуття всім рідним... Іще понад десять людей поранені, зокрема діти. Усім надається допомога", – сказав президент.

Яка ситуація зі світлом

Зеленський відзвітував, що аварійні відключення електрики були застосовані сьогодні по всій країні – у більшості міст і регіонів. У Києві та ще 14 областях також як наслідок відключень енергії зупинилося водопостачання.

Наші енергетики та ремонтні бригади ще під час повітряної тривоги почали працювати й роблять усе можливе, щоб відновити генерацію та постачання. На це потрібен час. Але це буде. Прошу всіх наших людей зараз проявити терпіння і дякую кожному й кожній, чия робота – це в будь-який час і за будь-яких обставин повертати нормальність життя,

– додав президент.

Український лідер влучно підмітив, що ракетний терор Росії не змінить розстановки сил у цій війні. Їм ще вистачить ракет для кількох таких масованих ударів. Натомість, як підкреслив Зеленський, нам вистачить цілеспрямованості й віри в себе, щоб і після цих ударів повертати своє.

Чому нова масована атака не спричинила блекаут

Як раніше розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, блекауту в результаті цих ударів не сталося лише тому, що диспетчери "Укренерго" вже мають відповідний досвід та знають, як діяти у такій ситуації. Певні райони в цільовій конфігурації завчасно обмежили в електриці, а також зробили низку інших кроків, які не слід називати зі зрозумілих причин.