Веземо рішення під Бахмут, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський 22 грудня записав традиційне звернення до українців. Президент наголосив, що цього разу воно дуже коротке і в незвичних умовах.

Зеленський повертається з хорошими новинами

Політик наголосив, що повертається додому з Вашингтона. Глава держави їде в Україну з хорошими новинами – наше небо буде більш захищеним.

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Коли ми кажемо Patriot в Україні і в США – ми однаково маємо на увазі захист держави й людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка. Є й інші домовленості – про них трохи згодом,

– сказав політик.

Він подякував колезі Джо Байдену за допомогу, міжнародне лідерство та налаштованість на перемогу України у війні.

Зеленський наголосив, що везе під Бахмут і на Південь рішення, яких чекали наші Сили оборони.

Зеленський звернувся до українців: відео

Політик зустрівся з президентом Польщі

Дорогою додому Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. У політиків відбулася розмова тет-а-тет, під час якої вони обговорили взаємодію країн.

Подякував йому, усім полякам, місту – нашому рятівнику – Жешуву за все, що вони роблять для України й нашого суспільного захисту, захисту Європи,

– наголосив Зеленський.

Крім того, український лідер поділився з польським колегою деталями про свою поїздку у США.

Зеленський побував у США: головне

У своєму зверненні президент привітав енергетиків з професійним святом. Він наголосив, що зараз вони створюють українцям нормальні умови життя, яких Росія хоче нас позбавити.

21 грудня президент здійснив свою першу закордонну поїздку з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У США Зеленський зустрівся з президентом Джо Байденом, а також виступив перед Конгресом. Під час цієї поїздки США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги, до якого увійдуть потужні системи ППО Patriot.