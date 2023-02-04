Великий обмін, розмова з Сунаком і ситуація на фронті: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський традиційно підбив підсумки доби у своєму новому відеозверненні до українців. 4 лютого президент почав промову з гарної новини – ще 116 українців звільнені з російського полону.

Український лідер зазначив, що одразу 114 українців, які повернулися додому, це – рядові та сержанти, а ще двоє – офіцери.

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Ще один успішний обмін полоненими

Зеленський констатував, що 116 воїнів нашої армії, Національної гвардії, тероборони, ВМС, прикордонників, ДСНС, які були у полоні, нарешті вдома.

Ми незмінно працюємо для того, щоб повернути додому всіх наших людей, яких утримують у російській неволі. І я щасливий щоразу, коли це вдається,

– підкреслив Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського 4 лютого: дивіться відео

Президент подякував всій команді, яка забезпечує обміни і згадав главу МВС Дениса Монастирського, який загинув у жахливій авіакатастрофі у Броварах.

Зранку 18 січня Україну сколихнула жахлива новина про падіння гелікоптера ДСНС у Броварах. Трагедія трапилася біля дитячого садочка. На той момент у ньому перебували 73 дитини. Вертоліт летів у відрядження в одну з прифронтових областей України. На його борту перебувало вище керівництво МВС. Вижити нікому з тих, хто був у вертольоті, не вдалося.

Український лідер нагадав, що цей обмін готувався ще за участі Дениса Монастирського. І його загибель – справді велика втрата для нашої держави.

Загалом від 24 лютого з російського полону вдалося повернути вже 1762 українців і українок.

Розмова з британським прем'єром

4 лютого Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Британії Ріші Сунаком. Це була дуже важлива розмова, за підсумками якої готують "дуже вагомі речі".

Подякував пану прем'єр-міністру, усім британцям за допомогу нашій державі. Зараз у Британії наші хлопці вже почали навчатися на танках Challenger. Це хороша машина. І буде серйозна річ на полі бою. Разом із нашими партнерами щодня робимо все, щоб наші воїни мали достатню силу для захисту від держави-терориста,

– запевнив гарант держави.

Зеленський та Сунакі також обговорили інші перспективні речі, які можуть зміцнити оборону України. Окремою темою було питання загрози міжнародному олімпійському руху, яка виникла через слабкість міжнародної спортивної бюрократії.

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Очищення України від колаборантів та ситуація на фронті

Президент України також підписав відповідні документи, щоб зробити черговий крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на боці агресора.

Є подання від Служби безпеки щодо осіб, у яких зафіксована наявність російського громадянства. Завтра ж буде зроблений ще один юридичний крок на виконання санкційних рішень РНБО. І ми працюємо для того, щоб синхронізувати наші санкційні рішення з юрисдикціями партнерів. Вороги вільного світу не мають права користуватися вільним світом заради своїх інтересів,

– наголосив він.

Володимир Зеленський також прокоментував ситуацію на Донбасі. Він зізнався, що за 346 днів війни Росії проти України йому часто доводилося говорити, що ситуація на фронті жорстка.

"Зараз знову такий час. Час, коли окупант кидає все більше й більше своїх сил на те, щоб зламати наш захист. Зараз дуже важко в Бахмуті, у Вугледарі, на Лиманському та інших напрямках. Але зараз, як і кожного дня із цих 346, стійкість наших воїнів вирішує все", – переконаний президент.

За його словами, саме стійкість, хоробрість і рішучість наших бійців вирішує все.

Додамо, що у Міноборони України заявили, що російські окупанти цього тижня кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута. Однак ворог зазнає поразки. Однак завдяки стійкості ЗСУ росіяни не досягли успіхів.