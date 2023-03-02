Командувачі розуміють, що їхнє завдання – подавити вогонь, – Зеленський про засідання Ставки

Ввечері 2 березня Володимир Зеленський записав нове звернення для українців. Він розповів про ситуацію на фронті.

Зеленський про розмови з колегами

Український лідер говорив про найважливіші події дня. Зокрема, розповів про свою розмову з президентом Бразилії. Зеленський наголосив, що контакти між державами поновлюють на найвищому рівні.

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Президент наголосив, що проінформував свого колегу про атаки Росії проти українців, про вбивство дітей, про удари по цивільній інфраструктурі. Зеленський подякував Бразилії за підтримку нашої резолюції про мир і територіальну цілісність для України.

Окрім того, Зеленський провів першу розмову з президентом Швейцарії. Український лідер подякував швейцарському колезі за підтримку України. Зеленський наголосив, що Швейцарія зацікавлена в реалізації української формули миру. Це – добрий сигнал.

Звернення Зеленського 2 березня: дивіться відео

Президент провів засідання Ставки

Зеленський також розповів, що провів засідання Ставки. Обговорили фронтову та безпекову ситуацію. Головнокомандувач зробив загальну доповідь. Окрім того, доповідала розвідка.

Український лідер наголосив, що на російський ракетний обстріл Запоріжжя буде потужна відповідь України: військова та юридична. Російські окупанти неминуче відчуватимуть українську силу – силу справедливості.

Командувачі прекрасно розуміють, що їхнє завдання – робити все, щоб придушувати вогонь терористів. І постійно працюємо з партнерами над тим, щоб далекобійність наших можливостей зростала, – заявив Зеленський.

Він подякував усім рятувальникам, які розбирають завали. Вдалося врятувати 11 людей. Понад 70 отримали допомогу.

Президент висловив співчуття рідним загиблих.

"Підписав сьогодні кілька указів щодо нагородження наших воїнів. Загалом за цей день 847 захисників і захисниць відзначені державними нагородами. На сьогодні кількість наших захисників і захисниць, чия хоробрість і результативність були відзначені державними нагородами, вже понад 40 тисяч", – заявив Зеленський.

Він подякував кожному та кожній, хто захищає Україну.