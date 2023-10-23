"Стійкість в Авдіївці – сила для всієї України": Володимир Зеленський звернувся до українців

Президент звернувся до громадян України. З початку війни вечірні відеозаписи Зеленського стали традицією.

Президент подякував захисникам і розповів про міжнародну співпрацю. Зокрема повідомив, що завтра, 24 жовтня, буде парламентський вимір "Кримської платформи". Наступний саміт у цьому форматі пройде в Чехії.

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Внутрішня політика

Сьогодні Зеленський провів Ставку. За його словами, говорили про ситуацію на фронті на всіх напрямках. Особливу увагу приділили Авдіївці, Мар'їнці, іншим донецьким напрямкам, Лиману та Куп'янську.

Окремо ішлося про ситуацію на півдні, зокрема у Запорізькій області, Херсоні та на Херсонщині, в Одесі. І на державному кордоні на Сході та Півночі України, говорили про укріплення кордону.

Також торкнулися питання постачання боєприпасів на передову, а надто українського виробництва боєприпасів.

Міжнародна співпраця

Провів нараду щодо тих міжнародних заходів та перемовин, які готуються нашою державою на найближчий час. Зокрема, вже завтра – "Кримська платформа", її парламентський вимір. Увага світу до України, до захисту свободи та міжнародного права має зберегтись – зробимо все для цього,

– поінформував президент.

Зеленський говорив зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії. Каже, що розмова була змістовною. У ній ішлося про "формулу миру" – Саудівську Аравію запросили на зустріч на Мальті.

Стосовно ситуації на Близькому Сході президент акцентував, що головне – "зберегти якнайбільше життів цивільних людей і не допустити ані гуманітарної катастрофи, ані розгортання ширшої війни".

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Президент подякував воїнам

Зеленський відзначив воїнів Національної гвардії – "тих, чия сміливість заслуговує, щоб про них знали всі українці".

Згадкою від президента відзначилися:

4-та бригада оперативного призначення, солдат Андрій Мартиненко та старший солдат Анатолій Трохименко.

5-та окрема Слобожанська бригада, молодший сержант Юрій Постернак та лейтенант Даниїл Логвиненко.

12-та бригада спеціального призначення, солдат Єгор Грядовкін та молодший сержант Ростислав Романовський.

14-та бригада оперативного призначення, старший солдат Орест Кузнєцов та молодший сержант Сергій Матвійчук.

Дякую вам, хлопці, та всім вашим побратимам! Слава кожному й кожній, хто воює та працює заради України, заради наших людей, заради нашої свободи! Дякую всім у світі, хто допомагає!

– завершив звернення Зеленський.