Мобільні групи ефективні, а "Укрзалізниця" встановила рекорд: Зеленський звернувся до українців

У понеділок 4 грудня президент традиційно звернувся до українців. Про що говорив Зеленський увечері 649 дня війни – читайте на 24 Каналі.

Зазвичай президент під час звернення говорить на різні теми, таким чином підбиваючи підсумки дня. От і цього разу Зеленський торкнувся багатьох питань – роботи мобільних груп ЗСУ, рекордів "Укрзалізниці", рішень Міжнародної морської організації і доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки.

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Наскільки ефективно працюють мобільні групи ППО

Тільки за минулу ніч під час чергового нальоту "Шахедів" удалося знищити 18 дронів. Більшість. І більшість зі знищених – результат саме мобільних вогневих груп. Так і має бути. Я дякую всім, хто тренує воїнів таких груп і хто працює для їхнього забезпечення всім необхідним,

– указав Зеленський.

Він сказав, що минулої ночі мобільні вогневі групи у Миколаївській, Херсонській, Івано-Франківській та Кіровоградській областях добре попрацювали по російському залізу.

"Я вдячний вам особисто, хлопці, та всім іншим, хто щодня й щоночі – на чергуванні в різних наших регіонах. Також відзначу воїнів Повітряних сил – наших льотчиків, інженерів, зенітників та підрозділи ППО Сухопутних військ. Ваша уважність, воїни, і влучність – це стійкість усієї нашої держави й наших міст", – говорить президент.

"Укрзалізниця" встановила рекорд

Тільки за листопад 2023 року "Укрзалізниця" змогла перевезти 14 мільйонів тонн вантажів. Як наголосив Зеленський, це рекордний показник від початку повномасштабної війни. Хорошу роботу залізниці фіксують на експортних та імпортних напрямках, а також у внутрішніх перевезеннях.

Президент сказав, що вдячний усьому колективу "Укрзалізниці", усім нашим транспортникам, усім, хто працює в українських портах. Іще висловив подяку "всім тим країнам і народам, які реально підтримують європейські "Шляхи солідарності", створені, щоб допомогти народу, який протистоїть агресії".

Міжнародна морська організація підтримує Україну

Минулого тижня ця організація виключила Росію з керівних органів. А 4 грудня Асамблея Міжнародної морської організації "ухвалила резолюцію на підтримку наших зусиль у Чорному морі – українського успіху з відновлення судноплавства й роботи нового зернового коридору".

Цей експортний коридор уже дав результат – понад 7 мільйонів тонн вантажів. І це дуже вагомо – це наша економіка. І не лише робота портів та аграріїв, а й багатьох інших та суміжних галузей. Мільйони робочих місць в Україні залежать від експорту, який здатна забезпечити наша держава,

– оцінив Зеленський.

Відтепер Міжнародна морська організація буде підтримувати Україну. "Є і відповідне рішення – оцінити, якої технічної допомоги ми потребуємо для нормальної роботи морського коридору".

Доповідь СЗР і плани МЗС

Іще Зеленський розповів про доповідь очільника зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. "Важлива й актуальна інформація щодо того, чого варто очікувати Україні, до чого готуватися", – прокоментував він.

Міжнародне відомство планує "активну роботу на кожен тиждень цього місяця". А до кінця року очікують на важливі домовленості з партнерами.

Пріоритет незмінний – зміцнювати державу, захищати людей, додавати сили нашим позиціям – в усьому. І я вдячний усім, хто свої особисті інтереси не ставить вище від інтересів Української держави. Хто воює. Працює. І допомагає. Слава Україні!

– завершив своє звернення президент.