Дронів буде більше, готуємо гарні новини про ППО, – Зеленський у зверненні

14 січня президент України звернувся до українців. Володимир Зеленський підбив підсумки 690 дня протистояння Україною повномасштабного вторгнення з боку Росії.

Глава держави почав з того, що у Швейцарії 14 січня відбувається нова зустріч радників лідерів держав щодо Формули миру. Він зауважив, що це вже четверта така зустріч. За словами Володимира Зеленського, важливо, що кожна зустріч збирає більше учасників.

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Коротко про зустріч щодо Формули миру

Як зазначив президент, наразі представлені понад 80 держав і міжнародних організацій. Причому мовиться не лише про звичних для нас партнерів у Європі та Північній Америці, а й представників держав Латинської Америки, Африки, Азії та Океанії.

Представницька зустріч. Вдячний кожному лідеру й кожній країні, які беруть участь у цій нашій спільній роботі і своєю участю підтверджують, що світовий порядок, заснований на правилах, обов'язково має бути відновлений – для всіх на землі, без виключень,

– зазначив Зеленський.

Президент заявив у зверненні, що господарі Росії думають, що вони буцімто здатні насильством і терором, своєю брехнею та жорстокістю нав'язати якийсь інший, хижацький світовий порядок, у якому відсутні правила та гарантії безпеки.

"Саме таку їхню впевненість – впевненість убивць – ми зараз усі разом зменшуємо. Кожною зустріччю – заради нормального міжнародного права. Постійним розширенням нашої міжнародної роботи – на нові регіони, на нові держави", – підкреслив президент.

Він додав, що вдається досягати цього новими домовленостями задля більшої безпеки. Зеленський зазначив, що українські ініціативи поступово стають глобальними. І він вдячний усім, хто у цьому допомагає.

Президент додав, що зустріч у Швейцарії продовжує роботу, яка відбувалася під час зустрічей на Мальті, у Саудівській Аравії та в Данії. Він очікує на детальний звіт від команди, який стосується дискусій, які точилися.

Безпекові гарантії для України

Зеленський зазначив, що 14 січня було продовження у роботі щодо безпекових гарантій для нашої держави. Мовиться про перемовини з Румунією. За його словами, це вже дев'ята держава, з якою ведуть двосторонню роботу.

Всі держави "Великої сімки" плюс Нідерланди, плюс Румунія. Буде більше. Як взірець беремо угоду, яку ми цього тижня уклали з Великою Британією. Ще раз вдячний Британії за першість і за дуже хороше, сильне наповнення угоди,

– зазначив президент.

Глава держави зазначив, що перші два тижні 2024 року додали Україні сили та можливостей. Зокрема, мовиться про нові пакети підтримки для наших військових. Крім того, є необхідні домовленості, які стосуються спільного виробництва зброї та снарядів, а також особливо чутливого питання – дронів. І їх, запевняє президент, буде більше.

Готуємо чергові хороші новини щодо ППО. Пам'ятаємо і про ракети, і про РЕБ – засоби радіоелектронної боротьби – буде більше. І незмінно, місяць за місяцем нарощуємо наше українське виробництво артилерії,

– наголосив президент.

Він зазначив, що в України достатній потенціал, щоб пройти важкий шлях війни. Наша держава має потенціал для об'єднання світу та потенціал для перемоги. Головне, за його словами, – вірити у свої сили та Україну.

Президент висловив вдячність усім, хто з Україною та в Україні. Він подякував тим, хто б'ється та працює, волонтерить та допомагає заради того, щоб наша держава жила.