Угода з Британією та перезавантаження з Польщею: Зеленський підбив підсумки січня для України

Яких тем торкнувся президент у 703 день війни – читайте на 24 Каналі.

За словами Зеленського, в січні Україна має сім позитивних результатів. Головне, звісно, те, що українці стійко витримують усі випробування, а світ визнає це і готовий допомогти. Наприклад, передавши "дефіцитні речі" на "Рамштайні".

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Які перемоги Україна здобула у січні: думка Зеленського

Попри різні виклики й багато складнощів, Україні вдалося зберегти міжнародну увагу до нашої української битви за незалежність. Вдалося додати нашій державі ще більше стійкості – саме того, що є головним аргументом у міжнародній комунікації. Те, на що ви здатні. Те, що ви здатні витримати. Те, через що ви здатні пройти. Світ звертає увагу на стійких та сміливих,

– висловився він.

Позитив №1. Угода зі Сполученим Королівством про безпеку

Президент назвав безпекову угоду з Великою Британією амбітною. Водночас вона є тим, на що слід рівнятись у роботі з іншими партнерами, своєрідним орієнтиром.

Позитив №2. Перезавантаження з Польщею

Фактично в цьому місяці наші команди, України та Польщі, перезавантажили відносини. І маємо хороше розуміння одне одного, маємо чіткі орієнтири – що важливо для наших суспільств, для наших безпекових інтересів,

– так висловився президент про налагодження стосунків.

Він додав: Польща приєдналася до безпекової декларації "Групи семи", тепер там уже 32 країни.

Позитив №3. Україна готується вступити в ЄС

Наразі "почалася змістовна підготовка до початку перемовин – процес скринінгу українського законодавства". Під час цього ЄС офіційно оцінить, наскільки українські правові акти відповідають праву Євросоюзу.

"Вже є розуміння графіка зустрічей, усіх наступних необхідних кроків. І важливо, щоб урядова команда України була достатньо мобілізована для цієї роботи: Україна зацікавлена в максимальних результатах у відносинах з Європою саме цього року, які тільки можливі", – розповів очільник держави.

Позитив №4. Швейцарія готує мирний саміт

Раніше ця країна організувала зустріч радників щодо Формули миру. Тепер є домовленість щодо організації першого Саміту миру на рівні лідерів.

"Тривають дуже активні контакти щодо цього. Дійсно сильна історія – готуємо її", – зауважив президент.

Позитив №5. Оборонні пакети для України

Маємо за місяць непогану динаміку. Звичайно, потребуємо більшого, щоб досягти контролю в небі й більших можливостей на землі, передусім артилерійських. Але, хоч би як нам було складно, ми маємо постачання і артилерії, і ракет, і боєприпасів для ППО. Я дякую кожній країні, яка підтримує наших воїнів, захист українських життів. Уже сотні російських ракет і дронів збиті за цей місяць. І продовжуємо роботу з партнерами. Чекаємо на відповідне рішення Сполучених Штатів Америки – це критично важливо,

– висловився Зеленський.

Він також подякував усім країнам, які анонсували нові пакети підтримки на зустрічі у форматі "Рамштайн". Загалом їх дев'ять, "і, зокрема, деякі дефіцитні речі для нашої оборони".

На лютий готують ще більше домовленостей з партнерами.

Позитив №6. Робота щодо конфіскації російських активів

Завдяки комунікації з партнерами щодо цього питання за січень Україна наблизилася "до рішення, якого потребуємо, яке буде справедливим".

"Усі російські активи – активи самої держави-терористки та пов'язаних з нею осіб, – які є в різних юрисдикціях та заморожені, мають працювати для захисту від російської ж агресії. Вони мають бути конфісковані. І ми робимо все, щоб це рішення було змістовно підготовлене найближчим часом. Я дякую кожному й кожній, хто допомагає нам просувати цей механізм відновлення справедливості", – підкреслив Зеленський.

Позитив №7. Готують нові санкції від ЄС проти росіян

Україні потрібен новий санкційний пакет від Євросоюзу, і його вже готують. Разом із новими кроками, "щоб обмежити російську здатність обходити санкції".

Кожен прояв тиску на Росію – це наближення миру. Кожен прояв допомоги Україні – це захист життя. Я вдячний усім, хто з Україною!

– підсумував президент.