Від початку року збили вже 359 "Шахедів", – Зеленський звернувся до українців

11 лютого ввечері Володимир Зеленський звернувся до українців. У традиційному відео він підбив підсумки дня, що минає.

Глава держави наголосив, що з вечора 10 лютого по ранок 11 лютого нашим захисникам вдалося знищити 40 "Шахедів". Це більшість дронів-камікадзе, які Росія випустила по Україні цієї ночі.

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Більшість збили мобільні вогневі групи

Як зауважив Володимир Зеленський, майже всі збиті дрони-камікадзе – справа рук мобільних вогневих груп. Знищували повітряні цілі ворога у Київській, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградсткій, Черкаській і Дніпропетровській областях.

І зараз – передусім – я хочу подякувати всім нашим захисникам неба, які кожної ночі, кожного дня відбивають російські атаки дронами й ракетами. Настільки, наскільки це дозволяє сила нашої ППО зараз,

– зазначив президент.

Глава держави подякував кожному воїну, котрий щодня на бойовому чергуванні боронить нашу інфраструктуру і наших людей. Він зазначив, що від початку року вдалося збити вже 359 "Шахедів", запущених росіянами."

"Влучність наших захисників неба, робота РЕБ, підтримка кожного з наших партнерів щодо повітряного щита – це буквально порятунок життів. Працюємо, щоб додати більше ефективності нашим мобільним вогневим групам та щоб ще більше регіонів України отримали захисні системи РЕБ. Це – один із ключових пріоритетів року", – зазначив він.

Крім того, президент України зазначив, що почав цей день з чергових призначень. Після цього він заслухав доповіді щодо ситуації на фронті від наших оборонців. А також звіти від МВС, ДСНС, представників регіональних влад щодо роботи ППО.

Окремо відзначив рятувальників

Він відзначив кожного та кожну, хто працює на місці влучань, займається ліквідацією пожежі та розбирає завали. Харків та область, Запоріжжя та область, Херсонщина, Миколаївщина, Сумщина, Чернігівщина. За його словами, у кожній нашій громаді завжди є допомога та ті, хто рятує після російськихї обстрілів.

Він додав, що це також функціональність нашої держави, героїзм нашого народу, усіх людей, котрі просто виконують свою роботу та допомагають усій Україні вистояти.

Президент подякував рятувальникам, а окремо відзначив співробітників ДСНС України у:

Харківській області – головних майстер-сержантів Дмитра Павінського, Дениса Шаповалова, Олексія Назаренка, капітана Артема Єгорова та підполковника Сергія Азарцова.

– головних майстер-сержантів Дмитра Павінського, Дениса Шаповалова, Олексія Назаренка, капітана Артема Єгорова та підполковника Сергія Азарцова. Миколаївській області – сержантів Дмитра Піха та Василя Левкова, майстер-сержанта Ігоря Пономаренка, головних майстер-сержантів Миколу Башлика та Сергія Куріченка, а також майора Олександра Довгопола.

– сержантів Дмитра Піха та Василя Левкова, майстер-сержанта Ігоря Пономаренка, головних майстер-сержантів Миколу Башлика та Сергія Куріченка, а також майора Олександра Довгопола. місті Києві – сержанти служби цивільного захисту Тарас Романцов, Орест Гаврилюк, Сергій Безпалий, майстер-сержант Іван Кагарлицький та головний майстер-сержант Олександр Шостка.

Володимир Зеленський подякував усім, хто від 24 лютого 2022 року б'ється та працює, щоб зміцнити нашу державу. Усім, хто в Україні та з Україною.