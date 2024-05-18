Росія розраховувала на швидке просування на Харківщині, як і в 2022 році, – Зеленський

Під час звернення президент розповів про ситуацію на фронті, зокрема на Харківщині. А також згадав про депортацію кримських татар у 1944 році. Зеленський провів паралелі між 1944, 2022 і 2024 роками.

18 травня 1944 року розпочалася депортація кримських татар. Радянська влада вигнала людей із їхніх домівок і довго замовчувала це. Співачка Джамала розповіла історію своєї родини, яка пережила це горе.

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Зеленський про депортацію кримських татар

Наша історія містить, на жаль, немало трагічних сторінок – того, через що були змушені пройти наші люди. Але хоч би якими були ці сторінки – гіркими чи страшними, – вони вже ніколи не стануть сторінками брехні і тим більше останніми сторінками для України,

– підкреслив він.

Зеленський у зверненні зосередився на тому, що Росія заподіяла Україні багато зла. Але кара неодмінно настигне окупантів.

"Ми відчуваємо, ми знаємо, що російське зло не є і не буде всесильним. Час окупанта на нашій землі обмежений, і його вигнання неминуче й залежить від того, як ми всі чинимо опір, як ми всі стараємось, щоб обʼєднати світ, і як сам світ налаштований – налаштований на захист людяності та життя", – пояснив Зеленський.

Світ не відреагував на анексію Криму належним чином

На думку гаранта, події 2014 року стали ніби перевіркою на те, наскільки рішуче світ реагує на агресію.

"Належної реакції тоді не послідувало, і Путін вирішив, що він нібито може перерости Крим, нібито може робити більше зла – безкарно", – зауважив президент.

Утім, 24 лютого 2022 року показало, що Україна опиратиметься. Люди різних поколінь і різних поглядів однаково зупиняли окупанта. І це поставило крапку в питанні щодо того, чи можна захопити наші території.

Історична крапка, поставлена тоді, більше ніколи не стане для України крапкою з комою. Ніколи Москва не матиме шансу підкорити нашу країну, наших людей, свідомість та історію. І зараз, в боях заради України, в роботі заради України, ми досягли такого рівня, коли російське зло навіть на своїй території від наших справедливих відповідей не сховається,

– акцентував Зеленський.

Таким чином, президент провів паралелі між 1944, 2022 і 2024 роками. Він подякував усім бійцям, які довели: Росія заплатить за свої дії.

Що зараз на Харківщині

"Я дякую кожному нашому воїну, який проявив достатню стійкість і зміг за цей тиждень додати більше впевненості, зокрема, Харківському напрямку. Окупант втрачає свою піхоту і техніку – відчутно втрачає, хоча так само, як і у 2022 році, розраховував на швидке просування по нашій землі", – звернувся до воїнів президент.



Та, окрім харківських, є й інші напрямки: Краматорський, Покровський, Курахівський, південні. Наприклад, українські воїни відбили російський штурм Часового Яру, знищивши понад 20 одиниць броньованої техніки окупанта.

Україна готує Саміт миру

На цьому майданчику світ спробує вдатися до дій, які дійсно здатні примусити Росію до миру. Ворог не зможе обманути різні країни.

"Українська дипломатія працює разом з українською зброєю заради справедливого миру для нашої держави і справедливого покарання Росії за цю війну. Обов'язково реалізуємо наші, українські завдання", – підсумував Зеленський.