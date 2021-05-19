Зеленський звільнив посла України в Туреччині

Президент Володимир Зеленський 19 травня звільнив Андрія Сибігу з посади посла України в Туреччині. Сибіга працював послом з серпня 2016 року.

Володимир Зеленський підписав відповідний указ №200/2021 ввечері 19 травня. Відомо, що Сибіга був послом в Туреччині майже 5 років.

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Зеленський звільнив посла Туреччини

Звільнити Андрія Івановича Сибігу з посади надзвичайного і повноважного посла України в Турецькій Республіці,

– мовиться у повідомленні на сайті президента.

Варто відзначити, що звільнення є плановою ротацією. Справа в тому, що зазвичай, за законом про дипломатичну службу, термін відрядження становить до 4 років.

Що відомо про Андрія Сибігу

Сибіга родом з міста Зборів Тернопільської області.

У 1997 році закінчив Львівський державний університет імені Iвана Франка. Він – спеціаліст з міжнародних відносин та перекладач англійської мови.

Починав кар'єру з роботи у відділі державно-правових питань Договірно-правового управління M3C України.

Далі працював у польському посольстві, Управлінні європейської інтеграції M3C України, Договірно-правововому управлінні M3C України, Договірно-правовому департаменті M3C України тощо.

У 2012 – 2016 роках був директором Департаменту консульської служби M3C України.

З 2016 року – послом України в Туреччині.

Джерело: Посольство України в Турецькій Республіці