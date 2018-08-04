13:01
4 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 17°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    24°C 19°C
  • вівторок
    25°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАНДАЛ З ПРИТУЛКОМ НА ВОЛИНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшне покарання бібліотекою. Смажені факти про Овального
Вєсті Кремля
20:58, 3 серпня
Вєсті.UA. Ляшко підпрацьовує ріелтором. Плач Литвина
Вєсті.UA
20:57, 3 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
СКАНДАЛ З ПРИТУЛКОМ НА ВОЛИНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі скасували заручини, – ЗМІ

806 Читать новость на русском
Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі скасували заручини
Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі скасували заручини

Український екс-боксер Володимир Кличко та чарівна акторка Хайден Панеттьєрі вирішили скасувати свої заручини. Це неабияк засмутило прихильників їхньої пари.

Ще місяць тому Володимир Кличко та його зіркова наречена Хайден Панеттьєрі вирушили на відпочинок до Греції. В поїздку пара взяла і свою донечку 3-річну Кайю Євдокію. Очевидці ще тоді помітили, що акторка не носить обручку, але інсайдери західних ЗМІ запевнили, що Володимир та Хайден досі живуть під одним дахом, а їхні стосунки не мають тріщини. 

Читайте також: У мережі з'явились романтичні фото Кличка і Панеттьєрі з острова Барбадос

Хайден не носить обручку, але вони, безумовно, пара. Вони були щасливими та усміхненими, коли гуляли містом, разом вечеряли біля води, він (Володимир Кличко, – ред.) обіймав її,
– розповів інсайдер. 

 

Проте минув місяць, як у ЗМІ з'явилась інформація про можливий розрив стосунків. Як повідомляє E News, Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі вирішили скасувати свої заручини.

"Хайден та Володимир перебувають у чудових та дружніх стосунках. Вони – велика частина життя один одного. Хайден повертається до Лос-Анджелеса і буде вирішувати, що робити далі", – зазначив інсайдер. 

За його словами, Хайден Панеттьєрі наразі перебуває сама. Спільна донька з Володимиром Кличком залишилась з батьком. 

Нагадаємо, що стосунки Володимира Кличка та Хайден Панеттьєрі були досить непростими. Вперше чутки про їх роман з'явились у 2010 році, коли акторка прийшла підтримати коханого на бій з Семюелем Пітером. За рік пара розірвала стосунки, а вже у 2013 році у ЗМІ подейкували, що Володимир Кличко зробив пропозицію вийти заміж Хайден Панеттьєрі. В розпал Революції Гідності пара навіть відвідала Київ, підтвердивши чутки про заручини. Вже у 2014 році Хайден народила доньку, яку назвали Кайєю. Друге ім'я дівчинки – Євдокія, бо так було звати бабусю боксера. 

Теги: LifeStyle Володимир Кличко Зіркові розлучення
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук