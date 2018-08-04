Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі скасували заручини, – ЗМІ

Український екс-боксер Володимир Кличко та чарівна акторка Хайден Панеттьєрі вирішили скасувати свої заручини. Це неабияк засмутило прихильників їхньої пари.

Ще місяць тому Володимир Кличко та його зіркова наречена Хайден Панеттьєрі вирушили на відпочинок до Греції. В поїздку пара взяла і свою донечку 3-річну Кайю Євдокію. Очевидці ще тоді помітили, що акторка не носить обручку, але інсайдери західних ЗМІ запевнили, що Володимир та Хайден досі живуть під одним дахом, а їхні стосунки не мають тріщини.

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Хайден не носить обручку, але вони, безумовно, пара. Вони були щасливими та усміхненими, коли гуляли містом, разом вечеряли біля води, він (Володимир Кличко, – ред.) обіймав її,

– розповів інсайдер.

Допис, поширений Klitschko_fanclub_official (@klitschko_fanclub_official) 30 Лип 2018 р. о 1:07 PDT

Проте минув місяць, як у ЗМІ з'явилась інформація про можливий розрив стосунків. Як повідомляє E News, Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі вирішили скасувати свої заручини.

"Хайден та Володимир перебувають у чудових та дружніх стосунках. Вони – велика частина життя один одного. Хайден повертається до Лос-Анджелеса і буде вирішувати, що робити далі", – зазначив інсайдер.

За його словами, Хайден Панеттьєрі наразі перебуває сама. Спільна донька з Володимиром Кличком залишилась з батьком.

Нагадаємо, що стосунки Володимира Кличка та Хайден Панеттьєрі були досить непростими. Вперше чутки про їх роман з'явились у 2010 році, коли акторка прийшла підтримати коханого на бій з Семюелем Пітером. За рік пара розірвала стосунки, а вже у 2013 році у ЗМІ подейкували, що Володимир Кличко зробив пропозицію вийти заміж Хайден Панеттьєрі. В розпал Революції Гідності пара навіть відвідала Київ, підтвердивши чутки про заручини. Вже у 2014 році Хайден народила доньку, яку назвали Кайєю. Друге ім'я дівчинки – Євдокія, бо так було звати бабусю боксера.