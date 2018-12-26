Володимир Кличко у дивний спосіб привітав усіх з прийдешніми святами

Колишній легендарний боксер Володимир Кличко привітав своїх підписників з наступаючими святами, сидячи десь в океані. Геолокацію він не позначив.

Відповідне відео Володимир Кличко виклав у своєму Instagram.

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"Веселого Різдва і веселого, щасливого і здорового нового 2019-го!", - сказав Володимир після чого сплюнув солону воду в сторону.

Нагадаємо, що зірки світового футболу Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду вирішили привітати усіх з Католицьким Різдвом.

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