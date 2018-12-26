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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Володимир Кличко у дивний спосіб привітав усіх з прийдешніми святами

      459 Читать новость на русском
      Володимир Кличко
      Володимир Кличко

      Колишній легендарний боксер Володимир Кличко привітав своїх підписників з наступаючими святами, сидячи десь в океані. Геолокацію він не позначив.

      Відповідне відео Володимир Кличко виклав у своєму Instagram.

      Читайте також: Шевченко із синами в кумедних шапках привітали всіх з прийдешніми святами: відео

      "Веселого Різдва і веселого, щасливого і здорового нового 2019-го!", - сказав Володимир після чого сплюнув солону воду в сторону.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      My first full year of not being an active athlete was truly exciting: Sharing the method F.A.C.E. the Challenge @harvardhbs, celebrating with my study courses @unistgallen, launching the format F.A.C.E. Camps in Germany, presenting my book “Challenge Management” in English language during a US book tour, opening the Rooftop area @11mirrors_hotel and celebrating the 15th anniversary of @klitschkofoundation in Kiev and with @usykaa having a great athlete in my team at @k2promotionsukraine – just to name a few. Looking forward to the new year and even more #challenges to come. I wish all of you, your families and friends merry Christmas, happy holidays and a happy new year. #facethechallenge #newyear #newgoals

      Публикация от Wladimir Klitschko (@klitschko)

      Нагадаємо, що зірки світового футболу Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду вирішили привітати усіх з Католицьким Різдвом.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Володимир Кличко Бокс
      Джерело: 24 Канал
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