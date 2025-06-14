Понад 3 роки був у полоні: в Україну повернули журналіста Володимира Чертушкіна

У суботу, 14 червня, відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися воїни, які захищали Україну на різних напрямках. Серед тих, кого вдалося звільнити, є і оборонці Маріуполя.

Додому після понад трирічного полону повернувся захисник Маріуполя журналіст Володимир Чертушкін, передає 24 Канал із посиланням на Маріупольську міську раду.

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Оборонець Маріуполя

Радісну звістку про звільнення Володимира у Facebook повідомила його дружина – Ганна.

Любі, дорогі друзі! З великою радістю повідомляю, що нашого Вову звільнили! Він нарешті вдома!,

– йдеться у дописі.

У мирному Маріуполі Володимир працював у газетах "Іллічівець" та "Приазовський робітник". До лав Збройних сил України вступив незадовго до вторгнення Росії. У січні 2022 року отримав посаду прес-офіцера 109-ої окремої бригади територіальної оборони Маріуполя.

З перших днів російського вторгнення став на захист свого міста, перебував на "Азовсталі", а згодом із побратимами опинився у полоні. Понад три роки в Україні на нього чекали дружина з донькою. Тепер родина зможе бути знову разом.

Журналіст Чертушкін повернувся з полону / Фото Маріупольська міська рада