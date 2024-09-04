Тимчасова заміна Кудрицького: в Укренерго вже призначили виконувача обов'язків голови компанії

Володимир Кудрицький виконуватиме обов'язки голови правління НЕК Укренерго до середи, 4 вересня включно. Після цього тимчасово його замінить член правління компанії Олексій Брехт, який наразі відповідає за високовольтну інфраструктуру енергосистеми.

Колишній голова правління енергетичної компанії зазначив, що саме він ініціював позачергове засідання Наглядової ради, оскільки звільнення та призначення керівника Укренерго є прерогативою цієї ради. Він також додав, що вже ухвалено рішення про проведення конкурсу на заміщення посади, яку він обіймав протягом останніх чотирьох років.

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Як Кудрицький прокоментував зміни в компанії

Кудрицький підкреслив, що незалежність корпоративного управління та прозорі бізнес-процеси є ключовими для забезпечення фінансової підтримки від західних партнерів на відновлення енергосистеми.

Він також зазначив, що рішення про заміну голови компанії жодним чином не стосується реалізації плану захисту енергооб'єктів.

Я представив членам Наглядової ради детальний звіт щодо кожного об’єкту. І до нього у членів НР жодних запитань не було. Я не можу вдаватися в деталі, але на підстанціях Укренерго побудовано понад 60 антидронових укриттів, практично на кожній підстанції. Такі інженерні споруди побудовані лише на об’єктах Укренерго. Там, де замовником виступала компанія, не витрачено жодної гривні з державного бюджету, адже всі вони побудовані за кошти міжнародної підтримки,

– написав ексглава Укренерго.

Кудрицький вважає, що збереження професійної команди в Укренерго та призначення всіх незалежних членів у наглядову раду є "запорукою того, щоб в майбутньому компанія не стала генератором такого роду грошових потоків і не втратила підтримку західних партнерів".

"Мій наступник має бути обраним на прозорому публічному конкурсі. Саме так був призначений і я 4 роки тому. Впевнений, що досвід та професійність Олексія Брехта та команди Укренерго дадуть змогу забезпечити продовження належної підготовки енергосистеми до важкої зими. Я всім серцем і думками вболіватиму за них", – резюмував Кудрицький.