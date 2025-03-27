Путін втрачає авторитет у Кремлі: рішення про його усунення може ухвалити цікаве коло людей

Владімір Путін починає втрачати авторитет навіть серед свого кола людей, більшість з яких вже замислюються над його заміною. Російський диктатор потроху відкидає всіх своїх "друзів" для зменшення ризику.

Єдина його надія – коло, яке сформувалось поряд з його сім'єю. Про це 24 Каналу розповів письменник, публіцист й громадський діяч Ростислав Мурзагулов, зауваживши, що навіть серед цих людей є ті, хто може відсунути Путіна від влади.

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Хто може наважитись усунути Путіна

За словами письменника, російський диктатор перестав виконувати свою функцію, яка дозволяла йому триматись всі роки при владі. Путін більше не "арбітр", його перестали слухатись.

Навіть Рамзан Кадиров зараз переписує свої активи та дітей, адже боїться, що коли Путіна втратить владу, їх в нього заберуть.

Вже в багатьох є розуміння, що Путін непотрібний. Тепер є важливий технічний момент – кілька людей повинні наважитись щось зробити, щоб російського диктатора хтось замінив. Людина має владу вже 25 років, це зло не вічне,

– наголосив він.

Мурзагулов зазначив, що Путін втрачає свій авторитет та немає в оточенні людей, яким би міг довіряти. Російський диктатор відкидає від себе давіть давніх друзів – Сєргєя Шойгу, Ніколая Патрушева тощо. В таких випадках диктатори мають лише один варіант – сім'я.

"В Путіна є донька Катерина Тихонова, біля якої сформувались люди. Їх в кулуарах Росії називають "тихоновський кружок", який фактично вже керує країною, – сказав письменник.

Одним із "гігантів" цього кола людей є Кіріл Дмітрієв, який очолює Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) та допомагає російському диктатору в міжнародних питаннях. Мурзагулов висловив переконання, що кар'єра Дмітрієва буде ще рости.

Найімовірніше, як би це не було дивно, саме з круга сім'ї Путіна і вийде рішення про його відсторонення. Не виключено, що буде варіант фізичного відсторонення. Не донька це зробить, але там є люди, які на це здатні,

– підкреслив він.

Письменник додав, що після заміни російського диктатора ситуація в Росії зміниться в кращу сторону.

До слова, президент України заявив, що втрата Путіним своєї сили – це справа часу. Саме час може "підвести" диктатора, коли він помре – все закінчиться.