Путіна можуть заарештувати в Австрії: що каже країна

Володимир Путін офіційно став воєнним злочинцем. Тепер його мають заарештувати у всіх країнах, які ратифікували Римський статут.

Щодня Путін стає все ближчим до Гааги. Зокрема, ратифікацію Римського статуту розпочала Вірменія.

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Австрія готова заарештувати Путіна

У федеральному міністерстві юстиції Австрії заявили, що Австрія зобов'язана співпрацювати з МКС. Країна є учасницею римського статуту.

Це означає, що Австрія, як і всі інші договірні сторони, зобов'язана співпрацювати з МКС: ордери на арешт, видані Судом, повинні виконуватися, а особи, які розшукуються Судом, повинні бути заарештовані,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, в Австрії наголосили: імунітету перед судом глави держав не мають.

Україна хоче, щоб Путіна та його посіпак судили хоча б заочно . Звичайно, за умови, якщо їх не зможуть затримати. Генпрокурор наголосив, що важливо забезпечити правосуддя щодо міжнародних злочинів.

Росіяни істерикують через рішення Гааги. Вони розуміють, що кільце звужується. Ігнорувати Римський статут не зможуть навіть ті країни, які бункерний дід вважав своїми союзницями.