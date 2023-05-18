"Путіну плюють у лице, а він відвертається": чим зайнятий російський диктатор

Напередодні українського контрнаступу Владімір Путін мав би активно шукати шляхи виходу з цієї однозначно програшної для Росії ситуації. Утім, очільник Кремля зайнятий абсолютно іншими справами й цьому є одне пояснення.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він зазначив про ще одну видиму проблему для Путіна, яка зависла у повітрі.

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Пожежі, туризм, Пригожин

Здається, Путін вирішив абстрагуватися від своєї головної проблеми – війни та відвернути увагу на розв'язання інших питань. Мовиться про часті пожежі в російських лісах, якісь внутрішні питання туризму, зазначив Ігор Яковенко.

"Людина, яка розв'язала війну, напередодні контрнаступу мала б шукати шляхи виходу, або якісь заходи у відповідь планувати. Натомість Путін займається туризмом і пожежами", – додав він.

До того ж в російського диктатора є ще одна публічна проблема – Євгєній Пригожин. Його чергові скандальні заяви мали б якось підштовхнути Путіна до вирішення цього.

"Пригожин матом його посилає кожен день, називає диваком на літеру "м", висловлюється на адресу російського міноборони, генштабу – відбувається казна-що. Путіну плюють в обличчя, а він відвертається і вдає, що нічого не відбулося", – сказав опозиційний журналіст.

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Класична реакція

Ігор Яковенко зазначив, що така реакція є класичною для людини, яка в момент стресу завмирає. А вся ця псевдоактивність на публіку – ступор. Бункерний очільник не знає, що робити.

Все це висить в повітрі – Пригожин плюється віялом у всіх підряд. Гіркін починає плювати в Пригожина. Шойгу і Герасимов відмовчуються. Путін відвернувся і займається сторонніми справами. Це попередня реакція на переможний контрнаступ української армії. Параліч російської влади вже відбувається,

– резюмував він.

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