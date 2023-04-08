Відтягнути момент краху: чи справді Путін вірить в інформацію, якою його "годує" оточення

Момент краху ворога вже дуже близько. І росіяни вкрай гостро це відчувають. Особливо прибічники Владіміра Путіна, які готові "годувати" його дезінформацією, аби тільки дожити і відтягнути епічний провал.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський. Він сказав, хто особисто перевіряє інформацію, яка потім потрапляє в руки очільника Кремля.

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Або тікай, або бреши

З кожним днем в Росії все більше брехні. Військове керівництво свідомо не розповідає Путіну про справжній стан речей на фронті. Вони розуміють свій провал і таким чином намагаються відтягнути момент повного краху, відзначив Олевський. Але в один день правда стане відомою.

"Або в них немає великих планів на майбутнє, або вони збираються кудись втекти – тут два варіанти. Бо навіть деякі російські коментатори обсміяли ці "злиті" в мережу документи щодо контрнаступу ЗСУ. Але військове відомство свідомо все замовчує перед Путіним", – сказав опозиційний журналіст.

Тимур Олевський про російську пропаганду: дивитись відео

Велике інформаційне прання

Тимур Олевський зазначив, американський журналіст Еван Гершкович, якого затримали в Росії, працював над сенсаційним матеріалом. Стосувався він саме того, що безпосередньо Патрушев перевіряє і коригує на краще інформацію для Путіна.

"Після цієї статті в нього почалися неприємності, які закінчилися арештом. Я звик йому довіряти, бо в нього класні джерела. Тому прибічники Путіна зараз намагаються вижити, або в них є план як напасти на нього і вони до цього готуються – це тільки припущення. Достеменно тільки те, що Путін систематично отримує неправдиву інформацію", – підкреслив спікер.

Цікаво інше – очільник Кремля сам свято вірить у цю брехню і намагається ретранслювати її іншим. І тут соромно стає тим, хто стоїть поруч із Путіним та має його начебто підтримувати.

Це така спроба менеджменту, що прокрався, випрати окуляри своєму генеральному директору, який дізнається правду в момент арешту,

– резюмував Тимур Олевський.

Арешт Евана Гершковича: останнє