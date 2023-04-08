Відтягнути момент краху: чи справді Путін вірить в інформацію, якою його "годує" оточення
Момент краху ворога вже дуже близько. І росіяни вкрай гостро це відчувають. Особливо прибічники Владіміра Путіна, які готові "годувати" його дезінформацією, аби тільки дожити і відтягнути епічний провал.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський. Він сказав, хто особисто перевіряє інформацію, яка потім потрапляє в руки очільника Кремля.
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Або тікай, або бреши
З кожним днем в Росії все більше брехні. Військове керівництво свідомо не розповідає Путіну про справжній стан речей на фронті. Вони розуміють свій провал і таким чином намагаються відтягнути момент повного краху, відзначив Олевський. Але в один день правда стане відомою.
"Або в них немає великих планів на майбутнє, або вони збираються кудись втекти – тут два варіанти. Бо навіть деякі російські коментатори обсміяли ці "злиті" в мережу документи щодо контрнаступу ЗСУ. Але військове відомство свідомо все замовчує перед Путіним", – сказав опозиційний журналіст.
Тимур Олевський про російську пропаганду: дивитись відео
Велике інформаційне прання
Тимур Олевський зазначив, американський журналіст Еван Гершкович, якого затримали в Росії, працював над сенсаційним матеріалом. Стосувався він саме того, що безпосередньо Патрушев перевіряє і коригує на краще інформацію для Путіна.
"Після цієї статті в нього почалися неприємності, які закінчилися арештом. Я звик йому довіряти, бо в нього класні джерела. Тому прибічники Путіна зараз намагаються вижити, або в них є план як напасти на нього і вони до цього готуються – це тільки припущення. Достеменно тільки те, що Путін систематично отримує неправдиву інформацію", – підкреслив спікер.
Цікаво інше – очільник Кремля сам свято вірить у цю брехню і намагається ретранслювати її іншим. І тут соромно стає тим, хто стоїть поруч із Путіним та має його начебто підтримувати.
Це така спроба менеджменту, що прокрався, випрати окуляри своєму генеральному директору, який дізнається правду в момент арешту,
– резюмував Тимур Олевський.
Арешт Евана Гершковича: останнє
- Американського журналіста Евана Гершковича затримали 29 березня в Єкатеринбурзі. Слідство ФСБ звинуватило його у шпигунстві на користь своєї країни. Гершкович відкинув звинувачення, зазначивши, що займався журналістською діяльністю на території Росії.
- Джозеф Байден закликав звільнити затриманого журналіста. А The Wall Street Journal у свою чергу звернулося до президента США з проханням вигнати з країни всіх російських дипломатів та кореспондентів. У Москві почалася паніка. Ентоні Блінкен поговорив з Сєргєєм Лавровим.
- В Росії пропонують обмін: Гершковича на Трампа. Про це заявив один з депутатів Держдуми Сєргєй Обухов. У нього є ще один варіант.