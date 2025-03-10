"Головне випробування попереду": Зеленський переживає політично небезпечний момент, – WP

Суперечка в Овальному кабінеті, зупинка надання військової допомоги та обміну розвідувальними даними роблять поточну ситуацію однією із найбільш небезпечних під час президентства Володимира Зеленського. Він прагне покращити відносини зі США.

Водночас поки український лідер намагається покращити зв'язки з Вашингтоном, Білий дім посилює тиск на Київ, вимагаючи якнайшвидшого припинення війни Росії проти України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Що загрожує Зеленському

Видання повідомляє, що наразі український президент переживає один із найбільш політично небезпечних моментів свого президентства, оскільки після конфлікту у Білому домі Трамп відклав підписання угоди щодо копалин, призупинив підтримку Києва та ще більше обмежив обмін розвідданими.

Відповідні кроки американської сторони лише допомагають Росії у війні проти України. Водночас оточення Дональда Трампа, за даними видання, скористалося можливістю почати переговори з внутрішньополітичними суперниками Володимира Зеленського, що може підірвати його лідерство.

Один зі співрозмовників серед українських чиновників повідомив, що візит президента України був продиктований главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, який "хотів використати його як привід для зустрічі з Трампом" до того, як президент США зустрінеться з російським диктатором Владіміром Путіним.

The Washington Post пише, що після цього багато хто вважає, що саме ця спроба спричинила поточну кризу у відносинах зі США, яка може коштувати Україні ключового партнера і значно послабити її на майбутніх потенційних переговорах з Росією стосовно закінчення війни.

Головним випробуванням для Зеленського стане те, чи зможе він відновити відносини з Білим домом, зберігши водночас підтримку всередині країни, оскільки він намагається умиротворити Трампа, не вплутуючись в угоду, яка ставить під загрозу безпеку і суверенітет України,

– ідеться у статті.

До слова, за даними The Sunday Times, європейські союзники вважають Зеленського незручним для переговорів з Росією. Британські чиновники в приватних розмовах висловлюють сумніви щодо здатності Зеленського укласти мирну угоду, хоча визнають, що він чудовий військовий лідер.