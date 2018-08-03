Володіти м'ячем не означає виграти матч, – тренер "Динамо" Хацкевич про гру проти "Шахтаря"

Тренер київського "Динамо" після матчу з донецьким "Шахтарем" поділився враженнями про гру. А також розповів, завдяки чому його команді вдалося перемогти.

"Ми грали в позиційний футбол. "Шахтар" більше володів м'ячем. Але володіти не означає виграти. У нас були непогані переходи з оборони в атаку, були моменти. І один реалізували. В обороні відпрацювали добре, але були проблеми з останнім пасом", – заявив Хацкевич.

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Тренер "Динамо" також відзначив, що у його команди доволі складний та насичений графік. Вже у вівторок, 7 серпня, киянам грати на виїзді матч кваліфікації Ліги Чемпіонів проти "Славії". Правда, через участь у єврокубках "Динамо" перенесли матч УПЛ проти "Маріуполя".

" Складний ігровий графік. Важливо, наскільки серйозно самі футболісти підійдуть процесу відновлення", – підсумував виступ своєї команди Хацкевич.

Нагадаємо, "Динамо" мінімально обіграло "Шахтар" у матчі чемпіонату.

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