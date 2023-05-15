"Хочу принести кольори та щастя": волонтер з Китаю малює графіті на розбитих будинках Харкова
Ворог продовжує обстрілювати Харків, значна частина ударів потрапляє саме на район Північна Салтівка. Однак серед руйнувань та пошкоджених будівель там видніються життєрадісні малюнки волонтера з Китаю Річарда.
Він приїхав, аби допомогти Україні, подарувати мешканцям частинку радості і надії на майбутнє. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.
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Річарду 25 років, він максимально намагається долучитися до підтримки морального духу харків'ян та допомагає разом з організацією World Central Kitchen. Він працював у Кенії, Таїланді, де допомагав біженцям. Зараз він працює на кухні в Україні.
Жартує, що готувати не вміє, але приєднується до готування різних страв,
– додала Черненко.
"Це дуже емоційно"
На розбитих будівлях Харкова Річард малює графіті. Для місцевих це надзвичайно важливо, адже вони бачать, що про них не забувають. Вже є три невеликі графіті на розбитих будинках, авторства Річарда.
У волонтера-митця особиста техніка. Він спочатку підіймає розбите скло, малює на ньому, створюючи ескізи, а потім переносить їх на стіну.
Це дуже емоційно. Він правда усією душею зараз з Харковом. Він навіть сказав, чому приїхав до Харкова. Він намагався приїхати якомога ближче до Росії, щоб подивитися на наслідки цих руйнувань,
– розповіла Черненко.
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Мотивація Річарда
Річард приїхав на 90 днів до Харкова і зараз намагається зробити по максимуму позитивного внеску.
Я малюю надію, радість, бо Росія тут все зруйнувала, але я знаю, що тут досі живуть люди, тому я хочу принести трохи кольорів і щастя. Це (намальований – 24 Канал) український солдат, який відкриває вікно і ми з нього знову будемо бачити кольори неба, а не ці руйнації. Щоб люди, які бачать цей малюнок, відчували надію на майбутнє,
– розповів Річард.
Харківська область зазнала значних руйнувань
- На Харківщині на 37,8 % пошкоджені заклади освіти. 8 дитячих садків зруйновано повністю, близько 190 – пошкоджені. Розбито понад 300 шкіл.
- Деякі села внаслідок обстрілів постраждали на 70%. Зараз інфраструктура потроху відновлюється. Над цим зокрема працює проєкт "Армія відновлення", в якому вже понад 3000 людей.
- Під ударами також опиняються культурні пам’ятки. Нещодавно ракетних ударів росіяни завдали по центру Куп'янська і зруйнували будівлю краєзнавчого музею.