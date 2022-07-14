Наша мета – мільйон: відомий волонтер Володимир Андрєєв збирає на авто для військових

14 липня 2022 , 19:24
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Джерело:

телеграм Володимира Андрєєва

Відомий волонтер Володимир Андрєєв оголосив збір на авто для українських військових. Мета – зібрати мільйон гривень.

Вже переступили поріг в 500 тисяч гривень. Чим більша буде сума, тим більше автомобілів волонтери зможуть придбати.

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Наша ціль мільйон! На цей мільйон ми купимо максимум крутих тачок!
– написав Андрєєв.

Долучитись до збору закликають всіх охочих. Ваші внески допомагають ЗСУ та наближають перемогу. Важливі кожні 5 гривень, оскільки надто маленьких донатів не буває.

Реквізити:

Про результати збору Андрєєв звітує у своєму телеграм-каналі. 

10-річна чемпіонка світу зібрала 21 тисячу для ЗСУ

Сергій Притула розповів, що 10-річна чемпіонка зібрала 21 тисячу гривень. Вона виграла гроші у поєдинках із суперниками. Всю суму дівчинка віддала на потреби ЗСУ. 

Коли дівчинка принесла гроші, Притула не зміг стримати сліз.

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Автор: Ольга Музика