Про це повідомляють в роспабліках, а відео опублікував на своєму телеграм-каналі український блогер Денис Казанський.
Чому волонтери дарують пакети?
У мережі з’явилося відео, де так звані російські волонтери передають окупантам кілька сотень чорних пакетів для тіл загиблих.
Волонтерка на псевдо "Бєлка" заявила, що доставила саме 300 мішків для евакуації "двохсотих" – загиблих військових.
Пакети передали медикам одного зі штурмових загонів 1-ї Слов’янської бригади, які, за словами отримувачів, нібито "необхідні" для оформлення тіл.
У дописах російських пабліків цю ініціативу подають як турботу про "спокійний останній шлях" для "братів-солдатів".
Такий "подарунок" вже став предметом критики й іронії, оскільки символізує величезні людські втрати серед російських військ.
Відео: Денис Казанцев
Що відомо про "успіхи" росіян на війні?
Президент Володимир Зеленський зазначив, що у війні проти України Росія за місяць втратила вдвічі більше людей, аніж Радянський Союз під час війни в Афганістані. Так, за грудень вбитими та пораненими були 35 тисяч окупантів, за що глава держави подякував військовим.
Також у Куп'янську завершилися основні заходи із зачистки міста від росіян. Тільки кілька груп ворога перебувають у декількох кварталах Куп'янська. Як повідомили в Угрупованні об'єднаних сил, у місті залишається приблизно 50 окупантів.
Крім того, 8-й корпус ДШВ завдав ударів по техніці противника на Північно-Слобожанському напрямку. Йдеться про ураження двох російських зенітно-ракетних комплексів "Бук" різних модифікацій, які разом коштували приблизно 70 мільйонів доларів.