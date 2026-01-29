Про це повідомляють в роспабліках, а відео опублікував на своєму телеграм-каналі український блогер Денис Казанський.

Чому волонтери дарують пакети?

У мережі з’явилося відео, де так звані російські волонтери передають окупантам кілька сотень чорних пакетів для тіл загиблих.

Волонтерка на псевдо "Бєлка" заявила, що доставила саме 300 мішків для евакуації "двохсотих" – загиблих військових.

Пакети передали медикам одного зі штурмових загонів 1-ї Слов’янської бригади, які, за словами отримувачів, нібито "необхідні" для оформлення тіл.

У дописах російських пабліків цю ініціативу подають як турботу про "спокійний останній шлях" для "братів-солдатів".

Такий "подарунок" вже став предметом критики й іронії, оскільки символізує величезні людські втрати серед російських військ.

"Z-волонтери" доставили російським солдатам мішки для трупів. Відео: Денис Казанцев

Що відомо про "успіхи" росіян на війні?