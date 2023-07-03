Пишуть з позицій і просять помолитися: як матір 5 дітей стала волонтеркою та капеланкою

Лучанка Катерина Семенюк виховує п'ятьох дітей, двоє з яких прийомні. Наймолодшого Луку жінка народила у перший день повномасштабної війни. А вже за півтора місяці вирішила займатися волонтерством.

Своєю історією Катерина охоче ділиться з журналістами, інформує 24 Канал. Вона розповіла, як прийняла рішення стати капеланкою.

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Робота без вихідних

За півтора місяці після початку повномасштабного вторгнення Катерина почала волонтерити. Разом із командою їздила на деокуповану Київщину, зокрема побувала у Бучі та Бородянці одразу після їхнього звільнення.

"Ми просто були в шоці, як і вся Україна. Почали волонтерити, приймати біженців, надавати їм допомогу і просто моральну та духовну підтримку", – розповіла жінка.

Так, понад рік Катерина координує роботу гуманітарного штабу у рідному Луцьку. Закриває потреби військових: шукає турнікети, рюкзаки для парамедиків і багато чого іншого. Без вихідних спілкується з волонтерами з інших країн. Надихнувшись цією роботою, жінка вирішила, що готова надавати ще й духовну підтримку. Тому приєдналася до корпусу військових капеланів.

Часто з позицій дзвонять, пишуть і ми просто переписуємося. Дуже часто просять: помоліться, нас дуже сильно криють артилерією. Або пишуть: дякую за ваші молитви. Ми є тилом, чекаємо, любимо. Ми попіклуємося про ваші сім'ї. Тільки ви тримайтеся,

– зверталася до військових Катерина.

Рішення стати капеланкою

Корпус військових капеланів є структурним підрозділом Християнської служби порятунку. Там Катерина пройшла відповідну підготовку та отримала сертифікат. Вона може їздити на фронт, не вступаючи до лав ЗСУ.

"Моя причина – п'ятеро дітей. Я не можу підписати контракт і повністю належати армії, тому що перша моя місія – бути матір'ю. Також причина, якщо в ступаю до ЗСУ, я вже не можу волонтерити", – пояснила героїня.

Утім, Катерина часто їздить "на нуль", де допомагає як військовим, так і цивільним. Запевняє, має надійну охорону і на відверту небезпеку себе не наражає. Бо пам'ятає – вдома її чекає велика родина.

Мама п'ятьох дітей

Увесь свій вільний час Катерина присвячує родині. Разом із чоловіком вона виховує п'ятьох дітей, двоє з яких прийомні. Наймолодшого Луку жінка народила у перший день повномасштабного вторгнення. Пригадує, це було після перших шести ракет, які були випущені по місту. Зараз Лука вже зробив свої перші кроки і радує свою відважну матусю щирою посмішкою.

Катерина разом із сином Лукою/ insider-media

"Ми його називаємо Лучик. Він постійно посміхається. Дуже спокійне дитя. Не знаю в кого він пішов. Він дуже позитивний, спокійний. Люди називали його дитя війни, а ми називаємо дитя миру – для мене це принципово", – додала Катерина.

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