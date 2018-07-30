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Вона була б ніким без мене, – батько Меган Маркл приголомшив черговою заявою

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Меган Маркл
Меган Маркл / express.co.uk

Скандальний батько герцогині Сассекської Меган Маркл вкотре дав інтерв'ю західним ЗМІ. Чоловік дорікнув королівській родині, що вони стають на зваді його спілкування з донькою, та ображено заявив, що без нього чарівна Меган була б ніким.

Відколи Меган Маркл стала дружиною британського принца Гаррі пристрасті навколо її нового статусу не вщухають. Родичі герцогині не припиняють виступати з новими скандальними заявами у ЗМІ. Так, в коментарі виданню Express батько Меган – Томас Маркл – дав досить різкий коментар. 

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Чоловік досі не може пробачити королівській родині за те, що його наче ізолювали від доньки. Водночас Томас Маркл не розуміє, чому зауваження щодо зовнішнього вигляду Меган стало причиною для абсолютного ігнорування американця. 

Мені дуже боляче від того, що вона відвернулась повністю від мене. Зазвичай у мене був телефонний номер її особистого помічника у Палаці, якому я залишав голосові і текстові повідомлення. Але після того, як я сказав кілька критичних зауважень про те, як королівська родина змінила Меган, вони ізолювали мене,
– заявив Томас Маркл.

Окрім цього, батько Меган Маркл вкотре прокоментував його заяву про майбутніх дітей герцогів Сассекських, яка настільки схвилювала Кенсінгтонський палац, що королева Єлизавета ІІ заборонила чоловіку навідуватись в її резиденцію. 

"Меган, мабуть, образилася на мене за те, що я сказав про дитину. Але вона сама говорила останні 6 або 7 років про те, як сильно хоче мати власну сім'ю. Гаррі говорив те ж саме. Це нормально. Але як тільки я сказав про це, то в той же момент став персоною нон-грата. Сумно, бо коли в наступному році Меган і Гаррі матимуть дитину, вони позбавлять її дідуся через заяви, критичні для королівської сім'ї", – зазначив Томас Маркл. 

 

Допис, поширений olisa.tv (@theolisatv)

 

Наприкінці інтерв'ю батько герцогині Сассекської досить розлючено заявив, що вже втрачає будь-яке терпіння до тривалого мовчання доньки. 

Я на грані того, щоб вичерпати ліміт свого терпіння щодо Меган і королівської сім'ї. Вони хочуть, щоб я мовчав, вони хочуть, щоб я пішов. Але я не буду мовчати. Я відмовляюся зберігати мовчання. Мене дратує відчуття переваги, яке є у Меган. Вона була б ніким без мене. Я зробив її тією герцогинею, якою вона є зараз. Все, що вдає із себе Меган, створив я сам,
– обурливо заявив Томас Маркл. 

Нагадаємо, Томас Маркл не вперше потрапляє в скандальні новини ЗМІ. Чоловіка підловили на махінаціях, довівши факт заробляння грошей на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл. Після тривалих обговорень він відмовився вести свою доньку до вівтаря, заявляючи, що має заплановану операцію на цей час. Однак журналісти припускають, що саме грошові махінації стали причиною такого несподіваного рішення Томаса Маркла. 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Джерело: 24 Канал
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