"Вони брешуть": Франція відмовилася визнавати уряд талібів в Афганістані

Як сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, таліби не стримують своїх обіцянок. Саме тому Франція не буде мати ніяких справ з урядом, який бойовики сформували в Афганістані.

Ле Дріан дорікнув талібам у невиконанні обіцянок. Мовиться про вільну евакуацію іноземців та афганців з Афганістану.

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Також, за словами очільника МЗС Франції, представники "Талібану" не дотрималися обіцянки у створенні інклюзивного уряду. Він наголосив, що Франція не визнаватиме створений талібами уряд доки не побачить дій "Талібану".

Франція відмовляється визнавати цей уряд або мати будь-які відносини з ним. Ми хочемо дій з боку "Талібану", і їм знадобиться деякий економічний перепочинок від міжнародних відносин,

– сказав Ле Дріан.

Евакуація французів з Афганістану

Франція евакуювала з Афганістану 3000 осіб і домовилася про подальшу евакуацію. За словами Ле Дріана, в Афганістані все ще залишаються кілька французьких громадян і кілька сотень афганців, пов'язаних з Францією.

Які ще обіцянки не виконали таліби

Раніше таліби не дотримали обіцянок щодо жінок, які повинні бути в уряді Афганістану. Там заявили, що в цьому нема потреби та назвали це проституцією.

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Також таліби почали погрожувати розправою афганцям, які не встигли виїхати з країни.