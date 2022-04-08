Вони чудово знали, що б'ють по мирних, – Арестович про авіаудар по вокзалу Краматорська
Джерело:фейсбук Олексія Арестовича
У п'ятницю 8 квітня російські війська вдарили касетною ракетою типу "Іскандер" по залізничному вокзалу Краматорська. Загинули понад 30 людей.
Ще понад 100 – отримали поранення. Радник Офісу Президента Олексій Арестович зауважив, що росіяни чудово знали, що б'ють по мирних жителях.
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Обстріл був спланованим
На вокзалі в цей час були тисячі людей, які намагалися евакуюватися, сім'ї, діти, люди похилого віку.
Потрібно розуміти, що таким ударам передує ретельна дорозвідка цілі, як мінімум БПЛА, навідники на землі – надто дорога ракета і надто складно та ризиковано організувати подібні удари. Вони чудово бачили, що били по цивільних… З якими бл**ями таки нам доводиться воювати,
– написав Арестович.
Вороги знали, що в Краматорську проводять евакуацію / Фото Укрзалізниці
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