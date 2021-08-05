Вони повернулись: у курортній Кирилівці знову нашестя медуз – фото, відео
5 серпня 2021 , 12:04Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Запоріжжя Новини"
У курортній Кирилівці Запорізької області знову нашестя медуз. Вони заполонили узбережжя Азовського моря. Деякі туристи скаржаться, що через це навіть не можуть покупатись.
У курортній Кирилівці знову збільшилась кількість медуз. Проте інколи люди пишуть в соцмережах, що купатись можна.
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У Кирилівці знову нашестя медуз
Люди розповіли про це, відповідаючи на питання користувачки "Як справи з медузами наразі". Питання жінка поставила на сторінці "Улюблена Кирилівка" у фейсбуці.
Люди відповіли:
- "є, але не критично – купатися можна";
- "якби ще й вода не пекла!";
- "сьогоднi (мовиться про 5 серпня – 24 канал) о 7 ранку не пекла, вода була чиста";
- "є. Ми вчора (мовиться про 3 серпня – 24 канал) приїхали. Вода пече від отрути. Максимум зануритися і потім в душ".
Люди також публікують відео, де помітно медуз, якими хвилями викидає на берег: дивіться відео
Ситуація з медузами у Кирилівці: що відомо
- Цього літа курортна Килирівка потерпає від медуз. Вони заполонили увесь морський берег та заважають деяким туристам купатись.
- 4 серпня у Кирилівці, що в Запорізької області, пляжі знову переповнені трупами медуз. Найімовірніше, їх викинуло на берег після чергового шторму.
- 19 липня повідомили, що від величезної кількості медуз постраждати також популярні курорти Кирилівка та Лазурне.
- 1 серпня пляжі у Кирилівці нарешті очистилися від медуз. Туристи отримали можливість насолоджуватися відпочинком. Однак вже наступного дня їх знову почало прибивати до берега.
- Кандидат біологічних наук Петро Кулик розповів, що медузи, ймовірно, ніколи не зникнуть з Чорного моря.
- У Азовському морі медузи поширюють через те, що його солоність наближається до солоності Чорного, тобто вона досить висока. Як зазначила завідувачка лабораторії гідробіологічних та еколого-токсикологічних досліджень Інституту рибного господарства та екології моря Віра Гетьманенко, медузам комфортно у такому середовищі.