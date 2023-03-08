Вони працюють, рятують, лікують, воюють, – Зеленський 8 березня подякував українським жінкам
Джерело:Володимир Зеленський
В Україні 8 березня святкують Міжнародний жіночий день. Президент Володимир Зеленський вже привітав усіх жінок зі святом.
Глава держави також подякував своїй мамі та дружині. Він привітав зі святом своїх колег та усіх жінок України.
Важливо Радянське "свято весни й краси": що не так із 8 березня, як його переосмислити і як вітати жінок
Зеленський звернувся до українських жінок
Ми рівні, вільні, ми у міцній Україні. Мені здається, що сьогодні важливо саме подякувати усім жінкам, які працюють, навчають, навчаються, рятують, лікують, воюють за Україну. Згадати і подумати про жінок, які віддали своє життя за нашу державу,
– сказав Зеленський.
Також український президент закликав подякувати своїм матерям. Він зауважив: поки мама жива – можна відчувати себе дитиною.
"Подякуйте коханим за повагу і силу. Разом ми сильні, нездоланні, вільні і разом ми точно переможемо. Обов’язково", – наголосив Зеленський.
Привітання Зеленського з 8 березня: дивіться відео
Також до привітань з 8 березня приєднався очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак:
8 березня. Вдячність за сміливість та силу. Щодня. Щороку,
– написав він.
Інші привітання з 8 березня
- Служба безпеки України зробила заяву до 8 березня. Там наголосили на майстерності та вмінні українських жінок, які героїчно захищають свою країну. У відомстві зазначили, що "колись про амазонок згадували тільки у міфах, але тепер весь світ знає – це українки".
- Збройні Сили України висловили вдячність усім жінкам України, зокрема, й усім жінкам, які захищають країну у лавах ЗСУ.
- У Міжнародний день боротьби за права жінок Збройні Сили України висловлюють вдячність жінкам-військовослужбовцям Збройних Сил всіх країн-партнерів, зокрема і учасницям двосторонніх та багатонаціональних навчальних, тренувальних, логістичних й гуманітарних операцій, за неймовірну роботу та важливу роль, яку вони відіграють у забезпеченні допомоги та підтримки України.