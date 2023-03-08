Вони працюють, рятують, лікують, воюють, – Зеленський 8 березня подякував українським жінкам

В Україні 8 березня святкують Міжнародний жіночий день. Президент Володимир Зеленський вже привітав усіх жінок зі святом.

Глава держави також подякував своїй мамі та дружині. Він привітав зі святом своїх колег та усіх жінок України.

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Зеленський звернувся до українських жінок

Ми рівні, вільні, ми у міцній Україні. Мені здається, що сьогодні важливо саме подякувати усім жінкам, які працюють, навчають, навчаються, рятують, лікують, воюють за Україну. Згадати і подумати про жінок, які віддали своє життя за нашу державу,

– сказав Зеленський.

Також український президент закликав подякувати своїм матерям. Він зауважив: поки мама жива – можна відчувати себе дитиною.

"Подякуйте коханим за повагу і силу. Разом ми сильні, нездоланні, вільні і разом ми точно переможемо. Обов’язково", – наголосив Зеленський.

Привітання Зеленського з 8 березня: дивіться відео

Також до привітань з 8 березня приєднався очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак:

8 березня. Вдячність за сміливість та силу. Щодня. Щороку,

– написав він.

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