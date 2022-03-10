Вони прийшли сюди, а повернуться у свою розвалену країну, – Геращенко
Джерело:"У гостях у Дмитра Гордона"
Антон Геращенко заявив, що рідні росіян, які в Україні нищать міста та вбивають мирних людей, скаржаться їм на критичну ситуацію в Росії. Радник міністра наголосив, що повертатися загарбники будуть у розвалену країну.
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко нагадав, що кожного дня публікує у мережі перехоплені розмови російських найманців з їхніми рідними.
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Росіяни повернуться у зруйновану країну
"Там просто істерика. Послухайте ці розмови", – закликав Геращенко. Він пояснив, що дружини та матері загарбників бідкаються, що у них долар по 200 рублів, McDonald's закривають, Coca-Cola не буде.
Вони прийшли сюди, а вертатися будуть у свою розвалену країну,
– підсумував радник міністра.
А також уточнив: країну, яка програла війну.
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