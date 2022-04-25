Вони програють війну, це провокація, – Фейгін про фейкові "замахи" на пропагандистів Росії
ФСБ Росії заявила, що СБУ "готувала вбивство" пропагандиста Соловйова. Проте Марк Фейгін вважає, що Росія програє інформаційну війну, тому створює фейки про "замахи" на пропагандистів.
Про це російський правозахисник заявив в ефірі 24 каналу.
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Росія очевидно програє інформаційну кампанію. І, на думку Фейгіна, можливо це (“замахи” на пропагандистів - 24 канал) роблять для того, що Росія сама може когось прибити.
Що стосується Соловйова, то я впевнений, що це все вигадка і провокація. Кого вони взяли? Що вони там хотіли зробити? То покажіть докази, чого ви боїтеся? Це якісь ноунейми,
– заявив він.
Російський правозахисник наголошує, що цілком можливо, що це постановка, яка має показати, що російських журналістів переслідують.
"Але їм нічого не загрожує, бо Соловйов – це звичайний "стукач", він кілька разів змінював прізвище. Це публіка з вигаданою біографією і зараз це продовжують", – каже він.
Фейгін вважає, що те, що це комунтує Путін, в цьому є сигнал. І можливо, вони занадто засмучені інформаційним програшем. "Але ж вони програють і на полі бою. Ніяких важливих успіхів не досягнуто". – додав він.
За його словами, раніше першочергова ціль пропаганди була поза межами Росії, щоб впливати на Європу. А зараз лишилася лише одна ціль – діяти на власну російську аудиторію, щоб люди не збунтували.
Марк Фейгін про наслідки вибухів у Росії за "замахи" на пропагандистів:
До слова, ФСБ Росії 25 квітня заявила, що СБУ "готувала вбивство" пропагандиста Соловйова. Співробітники спецслужб країни-агресора навіть нібито змогли затримати "виконавців". У СБУ на це відреагували та назвали інформацію фейковою.
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