Вони сказали, що моя зброя – це слово, – Наріман Джелял про затримання після Кримської платформи

Заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла затримали в окупованому Криму. Політику загрожує до 15 років ув'язнення за звинуваченнями у "диверсії". Сам Джелял каже – так росіяни діють, бо він говорить правду.

Свій лист Джелял передав через адвоката Миколу Полозова. Захисник опублікував звернення у соцмережах.

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Джеляла затримали після повернення з Кримської платформи

Затриманий політик наголосив: його арешт відбувся одразу після повернення з "Кримської платформи", де він виступав. Джелял каже, що був готовий до такого розвитку подій та відступати від власних переконань не збирається. Боротись він планує методами, які доступні йому в умовах ув'язнення.

Під час обшуку в моєму будинку співробітник, що його проводив, між іншим сказав: "Ваша зброя – слово. А це набагато небезпечніше". Так що моє "зброя" зі мною. Моє слово зі мною. Моє слово з вами!

– написав Джелял.

Політик звернувся до кримськотатарського народу і закликав не вірити лицемірам, які кажуть, що жертва насильства сама у цьому винна.

Джелял каже, що не відмовиться від своїх переконань

Я вибрав цей шлях свідомо і не зверну з нього. Зі мною поруч моя кохана дружина, мої близькі друзі, весь мій народ і весь світ. І ніяким стін цього не змінити .Не опускайте руки!

– додав Джелял.

Зазначимо, що раніше слідство окупантів перекваліфікувало справу Джеляла. Замість співучасті в "диверсії", йому інкримінують повноцінну участь. Якщо у суді його визнають винним, то заступник голови Меджлісу може опинитись за ґратами на 15 років.



Лист Нарімана Джеляла / Фото з фейсбуку Миколи Полозова

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Нарімана Джеляла затримали 4 вересня після обшуків у його будинку . Також затримали і кількох інших кримських татар. Серед них – брати Ахтемови, які є родичами заступниці глави МЗС України Еміне Джапарової.

Текст звернення Нарімана Джеляла:

Друзі!

Мій арешт акурат після повернення з "Кримської платформи", де я мав честь бути присутнім і виступати перед високими учасниками і близькими по духу друзями, тільки доводить мстивий характер російської влади.

Вона, як і раніше, демонструє готовність виганяти, ізолювати людей, які продовжують відкриту боротьбу за демократичні цінності і свободи, в ім'я інтересів свого народу і держави.

Я був готовий до такого розвитку подій і за прикладом старших братів не збираюся відступати від власних переконань! Буду продовжувати боротьбу доступними мені тут в ув'язненні способами.

Під час обшуку в моєму будинку співробітник, що його проводив, між іншим, сказав:

"Ваша зброя – слово. А це набагато небезпечніше".

Так що моє "зброя" зі мною. Моє слово зі мною. Моє слово з вами!

Чи не відступайте! Не зупиняйтесь! Не зволікайте!



Мій народ!

Не вірте лицемірним викривачам, які будуть доводити, що жертва насильства сама винна в насильстві над нею! Вони скажуть, що я сам "наражався", що сидів би я тихо, то був би дома з сім'єю.

Але нам не дозволено себе так вести.

Вісім років тому ви, мій народ, делегували мені право представляти ваші інтереси. Нагородили високим статусом і відповідальністю, перед обличчям якої я не міг мовчати і ховатися.

Я вибрав цей шлях свідомо і не зверну з нього. Зі мною поруч моя кохана дружина, мої близькі друзі, весь мій народ і весь світ. І ніяким стін цього не змінити.

Не опускайте руки!

Нехай скоєне зі мною не вселяє в вас страх, бо ж це одна з їхніх цілей.

Наші предки гордо пронесли небесний прапор із золотою тамгою. Зробити це повинні і ми!