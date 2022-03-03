Вони з собою привезли крематорії, вони самі їх несуть – Зеленський про окупантів

Президент України Володимир Зеленський прокоментував "мобільні крематорії", які привезли з собою окупанти. Він акцентував на тому, що це ще одна демонстрація небажання Росії рахувати своїх людей.

За словами глави Держави, Кремль посилає своїх солдатів, як "м'ясо". Про це повідомляє 24 канал із посиланням на спілкування Володимира Зеленського з журналістами 3 березня.

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"Соромно, що таке є у 2022 році"

Президент розповів, що чисельність російської армії завжди переважає. Проте людей ніхто не рахує. Нікого не цікавить, скільки їх помирає під обстрілами.

Вони несуть крематорії для себе. Це жах. Я не розумію, що це за людина, яка може планувати такі акти геноциду і нацизму,

– сказав президент.

Він додав, що йому соромно, що такі події є у 2022 році. Адже навіть українська сторона краще ставиться до окупантів, ніж їхнє керівництво.

Наші лікарі рятують поранених росіян, бо це їхній обов'язок. Натомість у "своїх" на цих же хлопців чекають мобільні крематорії. Або ж їх просто залишають на полях України.

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